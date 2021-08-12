美斯加盟PSG｜組夢幻陣容劍指所有錦標　會長：麥巴比無理由要走

美斯當日慘敗予拜仁慕尼黑2：8，成為了球王永恆的痛。邊到跌低，邊到起返身，美斯誓要在巴黎聖日耳門再贏一座歐聯錦標，正好與這間法甲豪門一拍即合。

PSG組成如此豪華陣容，目標當然是所有錦標，效力摩納哥的法比加斯警告舊隊友，「法甲其實唔係咁易踢」



阿根廷球王美斯展開生涯新一頁，離開效力21年的巴塞隆拿，加盟法甲豪門巴黎聖日耳門，早前亮相巴黎已經非常轟動。

美斯將在PSG穿上30號球衣。（Getty Images）

人工嚇死人的PSG陣容。（01美術製圖）

巴黎聖日耳門猶如打機一樣，盡收天下兵器，美斯﹑尼馬與麥巴比的夢幻進攻組合外，再與沙治奧拉莫斯及當拿隆馬等球星做隊友，擁有如此強大的陣容，目標必定是所有錦標。

美斯出席加盟後的首個記者會時透露，今季目標十分明確，「我感到球會已準備好衝擊所有錦標，這是我來到的原因，我依然渴望勝利，我希望不斷為球會贏得冠軍。」

美斯與尼馬曾在巴塞一同贏得歐聯，二人當然希望再度重演這一幕。（資料圖片／Getty Images）

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美斯當日效力巴塞隆拿時，歐聯8強以2：8慘敗予拜仁慕尼黑腳下，成為他生涯最黑暗的一天，便觸發往後的轉會風波。過往曾4度高舉歐聯錦標的美斯，希望在職業生涯完結前，再度稱霸歐聯，但他坦言並非易事，「我的目標與夢想是再度贏得歐聯冠軍，但並不簡單，即使擁有全世界最強的陣容也可落敗，這就是足球。我對球隊及隊友十分有信心，我相信我們十分接近歐聯冠軍。」

PSG過去兩季殺入歐聯4強，可惜同樣與獎盃無緣。（資料圖片／Getty Images）

PSG麾下星光熠熠，猛將如雲，薪金同樣價值不菲，會長艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）直言尊重財政公平條例（FFP），即使經過今夏瘋狂的轉會窗後，重申球隊未有違例。

隊中主力之一的麥巴比，合約將於明年夏天屆滿，艾卡利法表示對這名球星留隊充滿信心，豪言「搵唔到理由點解要走」，「麥巴比曾經說過要一支有競爭力的球隊，如今連美斯也加盟，他已沒有理由離開了，他必定會留在巴黎！」

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大巴黎今夏後變身成「巨巴黎」，勢在今季法甲輾壓其餘19支球隊。美斯當年巴塞的舊隊友﹑如今效力摩納哥的法比加斯直言，法甲並非一隊獨大，「法甲並不是想像中般簡單，其他球隊同樣充滿競爭力，正如應屆冠軍里爾。即使PSG有美斯坐鎮，並不代表他們穩勝，我們會嘗試衝擊聯賽錦標。」

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