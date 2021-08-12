美斯加盟PSG｜昔日宿敵拉莫斯邀美斯同居　爭標對手：要搵C朗幫忙

巴黎聖日耳門（PSG）今夏簽入美斯及沙治奧拉莫斯，將兩位前巴塞隆拿及皇家馬德里隊長由宿敵變成隊友，就連拉莫斯也想不到，他竟然有朝一日會跟美斯並肩作戰。雖然兩人過去在國家打吡累積了不少牙齒印，但據報拉莫斯主動向美斯提出，歡迎對方一家人來他的家暫住。

應屆法甲冠軍里爾的中堅荷西方迪不滿PSG，直指PSG在財政上「無王管」，視財政公平政策如無物。他表示發短訊給葡萄牙國家隊隊友C朗拿度，叫他快來里爾幫忙，但C朗回覆他三個字：「哈、哈、哈」。



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得知美斯正式加盟PSG後，先一步投效的前皇馬隊長拉莫斯在社交網站歡迎美斯，他表示：「誰人料得到？美斯，對不對？」

35歲的拉莫斯還很好客，據報他已經私下聯絡美斯，邀請現時住在酒店的美斯一家來他的家作客，他說：「如果你及你的家人不想住酒店，而想住在大屋之中，你們可以來我的家住。」

沙治奧拉莫斯今夏加盟巴黎聖日耳門，簽約兩年。（PSG官網）

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報道指，拉莫斯一直很欣賞美斯，但過往二人分別效力兩大西班牙班霸，才會勢成水火，如今拉莫斯會視美斯為自己人般捍衛他。

拉莫斯說：「他（美斯）第一個星期可以留在我的家，如果他覺得這樣會較舒服的話，我很樂意的。」PSG會協助美斯尋找新屋，並為他的孩子找學校。

美斯出席加盟PSG的記者會。（路透社）

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里爾是上季法甲冠軍，陣中主將荷西方迪見到PSG今夏不斷以高薪簽球星，感到不滿。37歲的荷西方迪說：「我真的很想了解財政公平政策。每間球會都嚴格限制支出，他們不能狂買人，也不能用高薪簽人，但PSG看來『無王管』。」

他指出，「在里爾，人人都緊縮開支，有些球員更要被減人工，但你之後見到PSG簽基安盧基當拿隆馬、韋拿杜姆及拉莫斯。這些球員全部都很高人工，而且PSG本身已經都很多高薪球員。」

美斯將在PSG穿上30號球衣。（Getty Images）

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荷西方迪笑言，他已經邀請葡萄牙國家隊隊友C朗來里爾幫忙，他說：「我幾乎每日都發短訊給C朗，叫他來里爾！不過，他只覆我『哈、哈、哈』。」

儘管方迪質疑PSG有沒有違反財政公平政策，但他亦很期待這季法甲的競爭，他說：「的確令人興奮，雖然從競爭者角度看，我們今季會更加難踢，但我們願意接受挑戰。當聽到美斯會來法國踢法甲，我覺得很奇妙！」

里爾的葡萄牙國腳中堅荷西方迪質疑PSG「無限金錢」簽人。（Getty Images）

方迪表示有邀請C朗加盟里爾，但對方回覆「哈、哈、哈」。（Getty Images）

PSG主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）在記者會上表明，他們一切行動都合乎財政公平政策。

他說：「我們很清楚條例，我們亦會遵從。我們做這一切之前，會跟商業、財務及法律團隊商量，知道我們有能力做到。我們簽美斯，是因為我們做得到，否則我們不會去做。」

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