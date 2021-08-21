運動攀登入門必讀｜先學抱石有三大優點　鍛煉全身肌肉更考腦力

運動攀登首次被列入奧運項目，在東京奧運登場，相信不少市民都有觀看賽事。看完比賽後，你有沒有心思思想參與這項運動？

Decathlon運動攀登大使Jack Lam是前港隊成員，他表示香港愈來愈多攀石牆及抱石館，他建議初學者從抱石入手，因為抱石較方便，不一定要預約教練，也可以獨自去玩，所需裝備亦較簡單。他提醒初學者，攀石前記得剪指甲，避免爆甲。



東京奧運的運動攀登由3項組成，分別是速度攀登、難度攀登及抱石，前兩者需要用攀石繩及安全帶，會在高逾10米的人工攀石牆上比賽；至於抱石就不需要用繩，線路高度在5米以下，地面會鋪上軟墊。

今屆東京奧運新設運動攀登項目，包括難度攀登、速度攀登及抱石（圖）。（Getty Images）

Decathlon運動攀登大使Jack Lam建議初學者先嘗試抱石，他說：「香港現在有10間抱石館左右，Walk in（不用預約）就可以入去玩。一般場地會先有安全簡介，教你怎樣Fall（跌）以及其他安全注意事項。例如，你見到有人在上面攀爬，你就不要從下面經過，因為別人一跌下來就會壓到你。了解完之後，你就可以自己去玩試。通常抱石館都有教練，你有需要的話可以預約一些新手課程。」

Jack Lam曾經是運動攀登港隊成員，現在是Decathlon的運動大使。（受訪者提供）

抱石較方便新手入門

抱石場地設有高度限制，一般都會在4米以下攀爬，地面鋪有軟墊，也不需要在教練陪同下進行，比較方便，可以約朋友去玩，亦可以獨自挑戰。Jack Lam續說：「未爬過石的人，尤其是畏高的人，抱石會容易一點接受，因為不會太高。抱石不一定向上爬，你可以橫移，畏高的人較易接受，可以慢慢鍛煉自己的攀石技巧。抱石的裝備也少一點，不需要安全帶及綁繩，相對方便。」

Jack Lam認為抱石會較適合新手，圖為一間抱石館內的石牆。（資料圖片）

如果想挑戰那些高度10米以上的攀石牆，需要用上安全帶、繩、快扣及確保器等裝備，通常兩人一組進行，一人攀爬，另一人在地上防護；Jack Lam指初學者要在教練陪同下攀爬。他說：「在香港有些商業的攀石牆，會有教練提供，想學的朋友可以去報名；政府部分體育館都有運動攀登設施，有些攀總（中國香港攀山及攀登總會）的教練都會在政府場舉辦課程或者攀石同樂日，大家都可以去報名一試。」

部分康文署體育館設有攀石牆。（政府新聞處圖片）

香港有14間康文署體育館提供人工攀石牆，初學者需要教練陪同才能使用。當你考獲二級或以上運動攀登訓練證書後，並有同等或以上資格人士陪同，才能於教練不在場之下使用政府的攀石牆。除了私人的攀石會外，攀總及康文署會定期舉辦推廣計劃課程，Jack Lam說：「考到證書之後，就可以去Book（預訂）場，政府的設施都幾好，而且學識二級之後，也可以到野外的攀石牆進行運動攀登。」

任何身材體形都適合參與

用指力鉗，用臂力拉，用腿力蹬，有時要跳，有時要平衡，有時更要像蜘蛛俠般在天花上爬，考驗肩、背、腹、臀等核心肌肉。Jack Lam表示運動攀登是一門用上全身肌肉並要用腦的運動；在奧運會上，選手爬之前，都會抬頭看一次路線，在腦海中計劃攀爬動作，幫自己以最有效率的方法爬到最高。他認為運動攀登及抱石是一門解難的運動。

運動攀登及抱石是一門解難的運動，圖為奧運銀牌得主野中生萌。（Getty Images）

Jack Lam表示運動攀登適合任何身材及體形的人，就算是世界頂級水平，也非高人的天下。他說：「你可能以為手長腳長就很有優勢，但其實有些世界冠軍人馬，例如女子的身高大約1.6米多高。」今屆東京奧運女子全能冠軍嘉妮比莉特（Janja Garnbret）不是特別高大，只有1.64米高，而男子全能第4名的日本選手楢崎智亞（Tomoa Narasaki）也是1.7米高，屬於普遍亞洲人身形。

日本選手楢崎智亞在東京奧運的運動攀登男子全能獲得第4名，他的身材也不是特別高大。（Getty Images）

運動攀登女子全能應屆奧運金牌得主嘉妮比莉特（中）。（Getty Images）

Jack Lam表示抱石的裝備較少，他說：「最緊要是攀石鞋，那是一對硬膠鞋，常用還有粉袋及鎂粉，鎂粉可以幫你的吸手汗，令你更好抓實石頭，不易滑下來。」至於要爬那些約10米高的人工攀石牆，裝備就更多，包括安全帶、繩、快扣（Quick draw）及確保器。他續說：「Quick draw將會扣掛有牆上，爬上去的時候，要將繩放到扣內，用來保護自己。如果出到野外玩，更可能要用到頭盔。」

在奧運比賽中，常見選手將一些白色粉末塗在手上；Jack Lam解釋那些是鎂粉，是用來吸手汗的。（Getty Images）

他補充，初學者去到抱石館或者跟運動攀登教練上堂，場地及教練通常會提供租借裝備，但如果喜歡上這樣運動，時常去玩的話，則可考慮添置個人裝備。大型運動用品連鎖店Decathlon齊備各項運動攀登器材，其中攀石鞋及安全帶分別有成人及兒童的款式，小朋友也可以一起學攀石。

抱石需要用到的裝備（按圖放大）：

運動攀登需要更多安全裝備（按圖放大）：

在奧運熱潮帶動下，本身在Decathlon工作的Jack Lam，發現愈來愈多人對運動攀登有興趣，並覺得今年是他攀石生涯暫時見過最熱鬧的一年，他說：「見到很多新臉孔，很多新人玩，都會很開心。」他勸新手穿長褲去玩，可以避免在石牆上擦傷膝部，他還建議大家攀石前要剪指甲，以防運動期間「爆甲」。

雖然運動攀登要爬到高處，看似危險，但Jack Lam最後強調，只要大家跟足指引，了解清楚技巧，其實運動攀登是一門很安全的運動。

攀石的時候，粉袋可以掛在腰間，需要時可以即刻「補粉」。（受訪者提供）