江旻憓自製Wilson陪食陪瞓陪練劍　獲網民大讚可愛兼有創意

香港重劍代表江旻憓（Vivian）完成東京奧運後，與劍擊隊轉戰內地，準備全運會，他們全隊正在酒店隔離。獨自隔離的生活苦悶，激發起江旻憓的創意，自製Wilson陪伴自己。

江旻憓幫一個沙田柚貼上眼睛及嘴巴，還綁上「Ganbatte（日文的加油）」頭巾，將它變成陪伴她隔離的Wilson。她更因應不同的活動，為Wilson更換表情；更有趣的是，當江旻憓練劍時，將Wilson變成對手，在沙田柚上貼了一把重劍。網民見到江旻憓分享她跟Wilson相處的照片時，都大讚可愛及有創意！



港隊女子重劍代表江旻憓（Vivian）正為出戰全運會而在內地隔離。（資料圖片/鄭子峰攝）

江旻憓在Instagram及Facebook分享隔離日子，自製Wilson陪伴解悶。在著名電影《劫後重生》，飾演男主角的湯漢斯流落荒島，他在一個排球上畫了一張臉，稱之為Wilson，視它為荒島上的唯一朋友。相信江旻憓也是受這套電影的啟發，將沙田柚變成Wilson，陪她捱過隔離的生活。

孤獨的湯漢斯在排球上繪製了一張笑臉，並稱呼它為Wilson。（《劫後重生》劇照）

江旻憓用水筆在紙上畫好不同表情的眼睛及嘴巴，因應她跟Wilson的活動，為它貼上不同的眼睛、眉毛及嘴巴。

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【江旻憓與Wilson的隔離生活（按圖放大）】

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江旻憓做體能訓練時，雙手拿住Wilson，而那時Wilson是被貼上快暈倒的表情。江旻憓練劍時，Wilson就被當成對手，放在椅背上，Wilson的表情好像很痛楚，而江旻憓十分有心思，還在Wilson身上貼了一把重劍。

香港女重一姐江旻憓的小清新生活：（按圖放大）

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至於看書的時候，Wilson化身四眼仔；而吃飯的時候，Wilson就伸出舌頭。除了表情，江旻憓還為Wilson設計了一條加油的頭巾，上面最初寫住「Gambatte」，但她後來發現串錯字，改回「Ganbatte」。

網民見到江旻憓自製Wilson，紛紛讚她可愛及有創意，亦有些網民笑稱很想變成Wilson陪她隔離。

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