【足球熱話】加拉塔沙雷槍口對內隊友互毆　巴西兵隨時被停賽10場

隊友內訌，不少球迷第一時間想起當年的戴亞大戰保耶。16年後，土耳其老牌球會加拉塔沙雷重演經典一幕，巴西守將馬卡奧突然與隊友講手，隊友們立即上前調停，這名巴西後衛及後被逐離場。



隊友坐埋同一條船，理應槍口對外，但不時也有例外。土耳其老牌球會加拉塔沙雷周一（16日）深夜出戰土超開鑼戰作客佳亞辛斯堡（Giresunspor），由上季外借至西布朗的迪亞尼（Mbaye Diagne）開紀錄，完半場前隊友再建一功，最終兩球淨勝對手旗開得勝。

戰至下半場中段，竟然出現意想不到的一幕，加拉塔沙雷的巴西守將馬卡奧（Marcao）跑上前場，突然以頭撞向艾度路高奴（Kerem Akturkoglu），馬卡奧再向對方揮拳，艾度路高奴無端白事被打亦有還手，場上的球員立即上前調停，二人被分開後依然互相指罵。球證回看VAR翻查事件經過，並向馬卡奧出示紅牌，將他驅逐離場，而被打的土耳其國腳及後亦被調離場。

▼▼▼加拉塔沙雷內訌逐格睇▼▼▼

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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, saha için takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu dövdü! @panenkasports'u takip edin. pic.twitter.com/3ZNRN3ts6E — Panenka Video (@panenkavideo) August 16, 2021

根據土超的賽例，倘若賽會定義馬卡奧為攻擊對方的話，這名巴西後衛隨時被罰停賽5至10場。加拉塔沙雷主帥泰廉（Fatih Terim）賽後表示球會將作出適當的回應，而馬卡奧需要向艾度路高奴及其他隊友道歉。

說起隊友互相講手交流，必定要數到2005年的「紐卡素內戰」，戴亞（Kieron Dyer）與保耶（Lee Bowyer）比賽途中打起拳頭交，最終二人雙雙被逐，算得上是隊友內訌的經典。早年法乙也有相似的場面，歐塞爾中場米高巴列圖及保盧麥先口角，再「頭撼頭」及互相摔拳，最終兩人相同下場，齊齊被逐。

歐塞爾重現戴亞保耶互毆場面 隊友內訌齊被逐

紐卡素的保耶及戴亞當年互毆，成為球壇的另類經典。（資料圖片／Getty Images）

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