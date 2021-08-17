東京殘奧｜阿富汗跆拳道女將滯留喀布爾　離創造歷史只差一程飛機

23歲的古達達迪（Zakia Khudadadi）差點成為首位參加殘奧的阿富汗女運動員，但塔利班（Taliban）佔據阿富汗首都喀布爾（Kabul），機場一片混亂，所有商業航班暫停。阿富汗殘奧委員會主席沙迪基（Arian Sadiqi）宣布，古達達迪及田徑擲鐵餅選手拉蘇利（Hossain Rasouli）無法前往東京參與殘奧。



努力20年，阿富汗終於培訓到一位女運動員參加殘奧，但塔利班入城，國家變天，首都機場大亂，一切回到原點。23歲的古達達迪獲得殘奧資格，本身將會出戰跆拳道K44級別。她早前在訪問說：「當我知道獲得外卡出戰殘奧的消息時，十分高興。這是第一次有女運動員代表阿富汗參加殘奧，真的很開心。我很驚喜但亦擔心，因為我只得兩個月時間準備，而且幾乎沒有相關設施。我只想去到殘奧，與其他世界頂尖選手一起，表現出最佳的一面。這是一個好機會展示我的能力，很高興與其他選手同場比賽。」

【兩位未能到東京參加殘奧的阿富汁運動員】

然而，阿富汗內戰的形勢改變了一切，古達達迪夢想破滅。塔利班（Taliban）在8月15日進入首都喀布爾（Kabul）並控制總統府，大批平民湧到國際機場，機場一片混亂，據報至少有5人死於機場的混亂之中。在8月16日，機場宣布暫停所有在喀布爾起飛的商業航班，原本計劃在今日（17日）抵達東京的阿富汗殘奧代表古達達迪及拉蘇利未能成行，滯留國內。

【古達達迪訓練片段】

"This is the first time that a female athlete will be representing Afghanistan at the Games and I’m so happy.”

- Zakia Khudadadi 🇦🇫.#Afghanistan | #Paralympics | #Tokyo2020 | @NpcAfghanistan — Paralympic Games (@Paralympics) August 10, 2021

現身處倫敦的阿富汗殘奧委員會主席沙迪基說：「不幸地，塔利班已經佔據喀布爾，一切變得混亂。老實講，真的很難受，我的心仍在顫抖，晚上都睡不到。整個局勢很快變得非常混亂，所以我們沒有辦法，只好選擇退出殘奧，因為我相信除了軍機之外，沒有商業航班能夠進出阿富汗。」

古達達迪差一步就創造歷史，成為首位登上殘奧舞台的阿富汗女運動員。沙迪基說：「混亂之前，運動員都很興奮，他們盡全力訓練，例如在公園甚至家中後園。再者，本來阿富汗將會首次有女運動員參賽，參加跆拳道。這是創造歷史的時刻，她充滿鬥心及熱情去比賽。」

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「我們希望她可以成為每位女運動員的模範，尤其是傷殘運動員，以及阿富汗的殘疾人士體育發展。我們很想她告訴大家，如果她做得到，你們都可以做到的，鼓勵更多人參與。不幸地，理想未能成真，現在我們可能回到50年、20年前，回到原點，對於殘疾運動員，這個不是好消息。如果你是殘疾運動員，還是一位女性，你需要跨過很多障礙。」

「我們花了20年去幫助女性走出她們的束縛，去掌握自己的命運，去讀書，去唸大學，去工作及參與體育運動。」沙迪基很擔心阿富汗的未來體育發展，尤其是女運動員，他說：「這幾年我們有很大進步，包括奧運及殘奧。在國家級的比賽，我們有很多運動員參加。之前在塔利班主政的時代，人民不能參與運動，不能比賽，特別是女運動員，所以我此刻心碎了。」