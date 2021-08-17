【甲子園】熱血球兒難忘之夏　反勝良機慘遭關鍵時刻攔門雨抹殺

日本西部連日大雨，各地災情嚴重。全國高校棒球大賽（夏甲）亦受牽連，連日未能作賽，賽程壓逼。到賽事重開，又受大雨影響。

兩支被視為有力打入決賽的球隊，抽中在首圈狹路相逢。賽事過程相當刺激，在關鍵時刻一場大雨，澆熄熱血，提早完場。



夏甲在上周二（10日）展開，舉行兩天後便遇上西日本暴雨成災，12-14日完全停頓，15日天色稍為好轉而重開，至今天上演重頭戲，又遇攔門雨。

第一場賽事由大阪代表大阪桐蔭高校對西東京代表東海大學菅生高校（東海大菅生），同樣在賽前被評為A級實力的爭霸分子。前者曾5勝夏甲，後者在17年入四強，今年春甲亦殺入8強。先守後攻的大阪桐蔭在1局下已憑一支全壘打先取兩分，復於第3局下再打出兩支1分炮，加上第5局下再取1分，領先5：1。

大雨之中，比賽告終。（twitter）

甲子園上空一直落着細雨，來到第7局雨勢轉大，戰情亦轉趨白熱化。東海大菅生在7局上連環出招，追近至5：4，且在7局下先解決兩名打者。但大阪桐蔭止住劣勢，再取兩分，領先至7：4。

進入第8局前，大雨滂沱，視野開始不清，甲子園內野的泥地變成一片泥濘。東海大菅生在8局上1死、一壘有人，擊球手在大雨中先是揮棒時滑手而丟走球棒，進而擊出內野滾地球，卻被泥濘止住去勢，變成內野安打，變成一、二壘有人，是追和的良機。但此時雨勢極大，球賽暫停半小時，球證宣布在惡勢天氣下已不能繼續。按規則由於賽事已完成7局，可以提早結束，大阪桐蔭獲勝。

甲子園的泥濘，令滾地球停下，球證宣告暫停賽事。（twitter）

東海大菅生的球員定下「日本一」目標，含恨而終。代表球員的主將榮壘唯，向對手主將池田陵真說：「從今開始，請連同我們的份，努力前進。」他賽後表示8局上打線打出氣勢，連續安打下，確實有機會反勝。如此無奈的方式結束比賽，他返回後備席時不斷聽到隊友說「別哭」：「其實很多人在哭了。」

而池田表示「比賽這樣終結……今後想着今仗對手的心情，戰鬥下去」

東海大菅生的球員甩出球棒，桐蔭的球員拾起後抹走污泥交回球棒，這一幕得到網民讚賞。（影片截圖）

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