游泳｜「新水神」積素愛犬深藏不露　精湛狗仔式引世界級泳手自嘲

在東京奧運贏得5面游泳金牌的「新水神」積素（Caeleb Dressel），原來家中有一位隱藏游泳健將，就是他的愛犬Jane！積素放了一段Jane在泳池游25米的短片，Jane起跳入水後，見到積素在牠前面一邊游，一邊拿住玩具引誘，Jane就不停用「狗仔式」追趕，直至咬到積素手上的玩具。

積素愛犬Jane游泳的片段引來多位世界級泳將的關注，在東京奧運贏得兩金的羅拔芬克（Robert Finke）表示，Jane的起跳入水比他做得更好；在100米自由泳僅次積素的奧運銀牌查馬斯（Kyle Chalmers）留言：「所以你不是唯一一位令我食塵的積素。」



【積素愛犬Jane與主人游水】

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25歲的積素幾日前在Instagram上載片段，見他與視之為女兒的愛犬Jane在泳池玩耍。Jane在池邊的跳台上準備就緒，而積素就在池中拿住顏色鮮艷的玩具。當積素一聲令下，Jane跳入水。積素以背泳姿勢一邊向前游，一邊拿住玩具，引誘Jane繼續游。

【積素愛犬Jane游水片段】

Jane的「狗仔式」都相當快，一人一狗大約游了25米，Jane一口咬住積素手上的玩具。由起跳到咬玩具，Jane游了約22秒。

【積素的IG有很多他與Jane的照片】

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積素被稱為「新水神」，兩屆奧運合共贏得7面金牌，包括自由式、蝶式及四式混合都贏過冠軍，十分全能。

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「新水神」積素。（Getty Images）

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多位世界級游泳名將都在片段下留言，紛紛講笑自嘲實力不如Jane。在東京奧運贏得男子800米及1500米自由泳金牌的羅拔芬克表示：「牠的起跳入水做得比我好。」不久前在奧運100米自由泳決賽不敵積素得銀牌的查馬斯，就留言：「所以你不是唯一一位令我食塵的積素。」暗示Jane都可以令他食塵。另一位奧運金牌得主絲祖唐（Sarah Sjostrom）留言：「太神奇了！游25米的話牠會完爆我！」