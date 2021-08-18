足球轉會｜C朗拿度極罕發文回應離隊傳聞　皇馬已成過去永存心中

祖雲達斯球星C朗拿度的轉會消息近日傳得沸沸騰騰，有指他是巴黎聖日耳門的目標，有的說是皇家馬德里希望邀請他回歸，亦有報道講C朗想回曼聯，還有講法將他跟曼城拉上關係。在球壇之巔打滾那麼多年，C朗早就習慣面對轉會傳言，但這次他極罕見地在社交網站撰長文，回應流言，反擊媒體。



36歲的C朗在Instagram上撰寫文章，並附上一張照片，見到他將食放在嘴巴前，意思叫大家閉嘴。他寫：「任何認識我的人都知道，我是那麼專注工作。少說話、多做事（Less talk and more action），一直是指引我職業生涯的格言。不過，最近見到大家談論流傳的事，我不得不站出來表明立場。」

C朗的文章同時附上這張照片，意思相當明顯。（C朗Instagram）

「媒體輕率地報道我的未來動向，不僅是對我的不尊重，也不尊重謠言中的球會，還有他們入面的球員及職員。」

C朗正在祖雲達斯準備新球季。（Getty Images）

他強調皇馬已成過去，但他對皇馬的感情及尊重永存心內，珍惜效力9年的日子，他寫道：「我在皇家馬德里的故事已經寫完，亦被記錄下來，由文字與數字講述，在錦標與榮譽之中，在紀錄與頭條報道之間。它在班拿貝球場的博物館入面，也在每位皇馬球迷的心中。」

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「除了最近在西班牙發生的，還經常有很多新聞報道將我及其他不同聯賽的球會拉上關係，沒有人關注及嘗試找出真相。」C朗除了否認重投皇馬，還澄清無意加盟其他球隊，他寫：「我現在打破沉默，我不能讓其他人繼續玩弄我的名字。我仍然專注在足球生涯及工作當中，準備好面對挑戰。其他的一切？全部都是閒言閒語。」

皇馬教練安察洛堤之前亦在社交網站闢謠，他寫：「C朗是皇馬的傳奇，我一直很喜歡及尊重他，但我從來沒有計劃羅致他，我們都是面向將來的。」

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