德超盃｜拿高士文領拜仁挫多蒙特　夏蘭特遭凍結賽後送上窩心時刻

拜仁慕尼黑少帥拿高士文（Julian Nagelsmann）取得上任後首個錦標，帶領球隊在德超盃以3：1輕取多蒙特。羅拔利雲度夫利斯梅開二度，湯馬士梅拿亦建一功，而多蒙特就靠馬高列奧斯破蛋。拜仁今場將近況大勇的多蒙特前鋒艾寧夏蘭特凍結，一對中堅烏柏美卡奴及歷卡斯蘇尼功不可沒。



兩隊賽前為西德傳奇球星「轟炸機」武勒默哀。（路透社）

拜仁首場德甲失威，作客與慕遜加柏踢成1：1，到當地時間周二（17日）晚的德超盃比賽，新上任的34歲教練拿高士文都希望盡快以勝仗樹立威信，擊敗多蒙特，捧走執教拜仁的首座錦標。要贏多蒙特，必先防好夏蘭特，拿高士文賽前都強調不可以給夏蘭特太多空位，更加不容許這名挪威前鋒有向前衝刺的空間。

烏柏美卡奴（左）表現相當好，將夏蘭特的威脅減至最低。（Getty Images）

拜仁今場對夏蘭特的防守非常好，烏柏美卡奴及歷卡斯蘇尼輪番逼搶，干擾夏蘭特的第一腳觸球，令他難以轉身面向龍門，將對方的威脅減至最低，要知道夏蘭特上場聯賽攻入兩球兼有兩次助攻。

多蒙特揭幕戰大勝 夏蘭特再進化 隊友解構神鋒四大元素

夏蘭特今仗沒有入球，被拜仁一對中堅嚴密看管。（Getty Images）

或者拜仁將注意全都放在夏蘭特身上，今仗馬高列奧斯反而有不少黃金機會。20分鐘，祖迪比寧咸送出直線，馬高列奧斯入楔接應，單刀埋門，被紐亞伸盡右腳擋出。36分鐘，夏蘭特墮後要波，避開兩位拜仁中堅的緊身攔截，再為隊友尤素法莫高高送上直線，莫高高單刀射入，但原來他越位在先，入球無效。

利雲度夫斯基完半場前為拜仁開紀錄。（路透社）

拜仁在41分鐘先開紀錄，基拿比左路突破，至底線後轉身用右腳傳中，利雲度夫斯基及時趕到，衝頂入網。換邊後，拜仁在49分鐘再靠左路攻勢撕破多蒙特的防線，艾方素戴維斯從左路入到禁區傳中，前柱的利雲度夫基斯後腳踢不中，但中路的湯馬士梅拿推射入網，幫拜仁拉開到2：0的差距。

馬高列奧斯一度為多蒙特追近。（路透社）

馬高列奧斯的入球相當精彩，勁度十足，直飛死角，紐亞飛盡也撲不出來。（Getty Images）

53分鐘，夏蘭特接應比寧咸的長傳，入到禁區射入，但原來他跑快了一步，掉進烏柏美卡奴及歷卡斯蘇尼之間的越位陷阱，食了次「詐糊」。64分鐘，多蒙特終於追近，比寧咸橫傳禁區頂，無人看管的馬高列奧斯順勢用右腳第一時間射入，追成1：2。

不過，多蒙特中堅文路爾艾簡治在74分鐘犯錯，他的後場傳球被哥倫天杜利素截到，後者傳給利雲度夫斯基射入，幫拜仁鎖定勝局贏3：1，捧走德超盃。34歲的拿高士文在執教拜仁的第二場正式比賽，贏到首座錦標。

拜仁少帥拿高士文賽後表示，德超盃冠軍更似是屬於前主帥費歷克。（Getty Images）

拿高士文賽後說：「這個錦標是屬於上季的獎賞，因為費歷克帶領球隊贏得聯賽冠軍。我很開心，但感覺這項錦標是屬於其他人多於是我的。」他還表示高位壓逼的戰術成功，可以在前半場搶到波打反擊，亦讚一對中堅十分穩健。

+ 3

另外，有個小球迷舉起標語，表示即將生日，希望得到夏蘭特的球衣。儘管今仗發揮不太理想，夏蘭特賽後都爬上看台，親自將球衣送給小球迷做生日禮物。