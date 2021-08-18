乒乓女孩打紙杯片段震驚網民　日練6小時全年無休　同齡人無敵手

近日一條女童打乒乓球的片段在內地網上廣傳，見到她球技精湛，每次擊球都可以精準地將對面桌上的紙杯打落地。內地傳媒找到女童的家人訪問，原來她叫陳思楊，今年5歲。她由3歲半起陪爺爺打乒乓球，4歲起開始跟教練學打波，暑期時每日練波6小時。陳思楊表示喜歡打乒乓球，將來希望成為運動員。



【陳思楊用乒乓球打紙杯，非常精準】

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網上流傳的片段見到，5歲的陳思楊到乒乓球桌練習，對面桌邊放了8隻紙杯，她之後開波，逐一將每隻紙杯打到地上。網民紛紛大讚她很有天賦，有成為運動員的潛質，更有人覺得她15年後會是世界冠軍。陳思楊用乒乓球打紙杯的片段在網上廣傳，內地傳媒找到這位來自江西的女童，並訪問了她及其家人。

陳思楊的媽媽說：「爺爺的影響很大，因為她小時候3歲半的時候，沒有教練可以收，然後主要就爺爺帶着她打。」陳思楊的爺爺表示，疫情令到孫女無法外出，他開始教她乒乓球，並發現她的打着打着，發現這小孩子天分確實比較高。」天賦，爺爺說：「大概三歲兩三個月的時候學的，因為剛好那個時候疫情，哪裏都不能去！我在家裏搭了張乒乓球桌，剛好陪着小孩子來打。

爺爺是陳思楊的乒乓球啟蒙老師。（網上片段截圖）

爺爺續說：「一般情況下，一個洗臉盆大約有200至220個球，打完一盆中途休息一次，休息就兩分鐘，接下來再打下一盆。」陳思楊的天賦令爺爺吃驚，每個動作都學得很快，他說：「水平愈打愈高，我們這業餘水平也愈來愈跟不上了，就在這個時候，我開始請教練。」爺爺坦言，陳思楊面對年齡比她大一兩歲的小孩，她「隨便打都打得贏」。

【陳思楊與爺爺在家中練波】

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陳思楊4歲的時候，家人開始為她找乒乓球教練。教練顧穎軍說：「我從事乒乓球訓練20年多，第一次教這麼小的孩子，當時看到她，一看她的動作就很協調，爆發力也很好。」他還覺得陳思楊年紀輕輕已經很捱得，他說：「能吃苦，不叫休息，她是不會休息的。」

爺爺亦講到，陳思楊現在每日練波6小時，體能訓練大約1小時到個半小時；如果平時上午要上學，那就練4個小時。爺爺說：「由4歲半開始，她就是這樣一路打過來。沒有節日及假日，包括春節初一、初二、三十晚都在打。我老婆總說天天把孫女累到不得了，有點心疼。」

陳思楊的媽媽。（網上片段截圖）

媽媽表示，陳思楊很自律，會記掛住訓練，她說：「她很自覺，比方說玩到差不多一個、兩個小時，『媽媽，我是不是要開始練球了？我要回家』，趕緊會催促我們。」

有記者問陳思楊，如果是累了，會不會哭？她答：「累了只會哭一下，不會哭很久。」講到最喜歡做的事，她表示喜歡唱歌及打乒乓球。記者問她這樣練習會不會練到手臂酸軟，她答：「會酸，但是我還是要堅持下去。因為打球，我想努力打贏別人，我想得第一名。」陳思楊希望長大之後成為運動員。

教練顧穎軍表示，在江西同年齡階段的小朋友當中，陳思楊肯定是最強的一個。他說：「今年全市（新余市）的男孩女孩一起，我們搞了一個比賽，她是打第一名。在我們江西，她這個年齡組入面，肯定是沒有對手能跟她抗衡。」

陳思楊的媽媽表示不會要求女兒一定要成為運動員，但如果她想的話，家人會全力支持她。「我們是走一步看一步，如果她將來要往運動員方面發展的話，作為父母，她如果自己比較堅持及熱愛，我們一定是她背後堅強的後盾。」

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