東京奧運｜蘇慧音獎金翻新父親乒球中心 港將：有資源成績才來

香港隊在今屆奧運取得驕人成績，港人對運動員的支援亦成為關注，助乒乓女團取得銅牌的蘇慧音坦言感激現有的運動員資源，而隊友黃鎮廷則表示相信政府會投放愈來愈多。



港將在東京奧運取得1金2銀3銅佳績，恒基今日（19日）在中環國際金融中心商場（IFC）舉行頒獎禮，向獲得獎牌與打入8強的港將頒發獎金，其中由蘇慧音、杜凱琹與李皓晴組成的乒乓女團，在奧運取得歷史性的銅牌，獲頒發250萬港元獎金，蘇慧音表示會把部分獎金用以翻新父親的乒乓球訓練中心。

乒乓女團取得銅牌寫下歷史新章，3人稱在世錦賽「由零開始」，爭取佳績。（梁鵬威攝）

在奧運以出色表現與一頭粉紅髮色成為港人新寵兒的蘇慧音，今日在頒獎禮上染上新髮色，她笑言粉紅色是「比賽專用」，用作留住運氣。問到與隊友瓜分獎金後會怎樣使用，乖巧的她透露會送禮物給家人：「這麼多年都沒有送過些什麼給爸爸媽媽，看他們想要些什麼買給他們。」

蘇慧音告別奧運期間限定的粉紅色髮色。（梁鵬威攝）

其父蘇俊華是前港隊乒乓代表，現於自己開設的乒乓球訓練中心工作，蘇慧音表示會資助訓練中心翻新，「想小朋友打波有更好環境，打得更開心，地板想加塊地膠，可能都會（以獎金）幫忙。」

謝影雪（中）坦言本地很多體育項目仍需要更多資源。（梁鵬威攝）

東京奧運掀起體育熱潮，政府隨即宣布擴建體院大樓、撥款增添器材，另外為照顧在學運動員需要，要求8大院校提供更具彈性的學習安排等。23歲的蘇慧音認為資源其實是愈來愈多，「體院在心理、體能都有很多輔助，令我們可以更挑戰自己極限，受傷時治療團隊也很重要，對於資源是很感激的。」對於之前有指乒乓訓練場地太細小，她坦言：「不是場地小的問題，而是我們真的愈來愈多人全職以及青少年球員加入，是場地不足。」

黃鎮廷稱希望能盡力幫助香港乒乓球發展。（梁鵬威攝）

至於香港乒乓球「一哥」黃鎮廷，今屆未能取得獎牌而回，與杜凱琹在混雙取得第5名，二人獲發62.5萬獎金，阿廷表示：「香港各個項目成績愈來愈好，也創了歷史，自己希望看有沒有機會，能盡量發展乒乓球這項目。」此外，他坦言今屆未能打出好成績，激勵他在11月的世錦賽、明年亞運會爭取佳績，「都想混雙企上頒獎台。」

何詩蓓盼在8月尾展開的國際游泳聯賽（ISL）再奪佳績。（梁鵬威攝）

至於在奧運羽毛球混雙銅牌戰飲恨的女將謝影雪，與拍檔鄧俊文仍以第4名創下香港歷史，對於投放資源與運動員資助問題，謝影雪直言：「我覺得資源方面，由上一代到現在已好了好多，但我認為不是比以前好，要同世界高水平的人士比較。」她續說：「要有資源，成績才會來。我當然覺得不夠，好多不同項目的資源還需要更加多。」