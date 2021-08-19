歐霸｜日本神鋒古橋亨梧震撼蘇格蘭球壇　極速融入些路迪6場入6球

繼中村俊輔後，日本人再次震撼蘇格蘭球壇！古橋亨梧今夏加盟些路迪，效果立竿見影，昨晚在歐霸盃附加賽又入波，幫球隊在首回合以2：0擊敗阿爾克馬爾。26歲的古橋亨梧球員生涯首次外流，彷彿不用任何時間適應，加盟些路迪至今踢了6場比賽，攻入6球，並暫排蘇超射手榜首！



些路迪在當地時間昨（18日）晚出戰歐霸盃附加賽首回合，主場面對荷甲阿爾克馬爾，古橋亨梧繼續在前線擔正。12分鐘，大衛端布爾左路發難傳中，古橋亨梧走進對方中堅的「盲眼位」入楔，在遠柱飛身鏟射入網，為些路迪先開紀錄，最終些路迪這場以2：0勝出。

【古橋亨梧對阿爾克馬爾的入球片段（按下圖睇片）】

古橋亨梧在7月中才由神戶勝利船正式加盟些路迪，但相信些路迪的球迷已經對他的入球不再驚喜，因為他們習慣了這個畫面！古橋亨梧在短短一個月時間內，征服了些路迪球迷的心，他各項賽事6次上陣，其中5次正選，攻入6球。古橋亨梧很多時未能踢足全場，他平均不用90分鐘便射入一球，效率極高！

+ 7

在今季首場蘇超主場比賽，些路迪對登地當中，古橋亨梧更大演帽子戲法，現以3個入球排聯賽射手榜首。

對登地的比賽中，古橋亨梧大演帽子戲法，將比賽皮球帶走留為紀念，並獲得隊友赫特的讚賞。（Getty Images）

【古橋亨梧早前對登地大演帽子戲法（按下圖睇片）】

Mind when Kyogo Furuhashi scored a hat trick on his home debut for Celtic? 🇯🇵 #FFScotland pic.twitter.com/bc3nkGQU3s — Fantasy Football Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@FantasyScotland) August 11, 2021

更有趣的是，前效神戶勝利船的古橋亨梧，現在還以15球排今季日職射手榜首，他一個人雄霸兩地聯賽射手榜。古橋亨梧的入球全不是靠運，他的走位非常精彩，經常把握到對方後衛身後的漏洞，或者能夠在最佳的時間入楔對方的防線，而射術亦有水準，其傳球也為人津津樂道。

【古橋亨梧早前對赫斯的精彩入球（按下圖睇片）】

【古橋亨梧早前對赫斯的精彩傳球（按下圖睇片）】

The weight on the pass. His wee smile at the celebrations. PSG wondering how they ended up with Messi when @Kyogo_Furuhashi was available. pic.twitter.com/2W1GrRkRam — Robbie Donnelly (@robbiedonnelly) August 15, 2021

曾與古橋亨梧合作的西班牙名將恩尼斯達講過：「他絕對擁有在歐洲踢波的實力，他有很好的技術，我相信他能夠成功。」僅一個月時間，恩尼斯達的話已經應驗了。

古橋亨梧出國前效力神戶勝利船，與恩尼斯達做過隊友。（Getty Images）

英超第2輪直播賽程，按圖放大即時睇！

+ 2

【英超首輪戰果】