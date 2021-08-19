東京奧運｜李皓晴答謝港人企商場打氣　劉慕裳被問退役後會否演戲

部分香港奧運運動員今（19日）早參加巴士巡遊，接着出席歡迎儀式，並獲頒表揚狀。劉慕裳、杜凱琹、李皓晴、蘇慧音及何詩蓓5位贏得奧運獎牌的選手，都有在台上簡單分享。

主持問空手道女子個形銅牌得主劉慕裳，有沒有想過退役後去演戲，她笑言反問：「係咪我對眼好有戲？」跟住她補充沒有這個打算，「不過可以玩下嘅」。至於贏得乒乓球女團銅牌的杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，皆感謝港人的支持，她們表示市民每句加油，都給予她們很大的動力。



劉慕裳（左起）、何詩蓓、杜凱琹、李皓晴、蘇慧音獲頒表揚狀後，在台上接受簡單的訪問。（張浩維攝）

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劉慕裳在歡迎儀式上表示，疫情令訓練及比賽變得困難，她說：「呢一年期間，因為疫情，好多訓練都有改變，令我更珍惜到，好嘅練習環境、設施同埋出賽嘅機會，其實都變到咁不容易。呢兩年嘅時間，令我更珍惜每次訓練嘅機會，慢慢就變成今日可以喺奧運會攞到獎牌。」

大家覺得劉慕裳的眼睛「有冇戲」？（資料圖片/路透社）

主持人問她，見到她比賽中的眼神很凌厲，有沒有想過退役後去演戲方面發展？劉慕裳笑答：「係咪我對眼好有戲？」接着她說：「我冇咁諗過，不過可以玩下嘅。」

在空手道女子個人形贏得銅牌的劉慕裳，獲行政長官林鄭月娥頒授表揚狀。（張浩維攝）

在乒乓球女團贏得銅牌的杜凱琹、李皓晴、蘇慧音分別回答主持的問題，杜凱琹多謝教練及團隊的耐性及幫忙，她自稱是個「比較難搞」的隊員，「情緒比較多」。

至於李皓晴被問到8強對羅馬尼亞時特別激動的原因，她感嘆：「一世人唔會有好多機會企喺奧運場上面，特別前兩屆，我哋都喺8入4輸咗。」她表示全隊都希望突破之前的成績，所以很激動。蘇慧音就坦言今屆贏得獎牌是喜出望外，「同世界最頂尖嘅運動員對比，我仲有好多嘅不足，下個小目標提升自己嘅技術，心態更加成熟」。

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免費轉播加上本地運動員取得好成績，今屆奧運在香港的氣氛特別好。3位乒乓球代表都多謝市民的支持，杜凱琹說：「每一句加油、每一條message（訊息）對我哋嘅意義都好大。」

李皓晴就難忘在商場觀賽打氣的市民，她說：「好多特登去商場企喺度睇我哋比賽，其實我哋比賽時間好長，要兩三個鐘，市民都好有心幫我哋加油打氣，佢哋每句加油說話都係我哋好大嘅動力。」

奧運期間，大批市民到商場觀看直播，支持香港運動員。（資料圖片/李澤彤攝）

蘇慧音就很記得，市民就算在她輸波的時候，仍給她鼓勵。她說：「就算我比賽輸咗，佢哋都叫我唔好放棄。輸比賽都有少少頹同唔開心，聽到呢啲訊息，某程度都好振奮，就算下一場贏唔到，我都要盡自己能力，為大家打一場好波。」

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何詩蓓接受行政長官林鄭月娥頒發的表揚狀。（張浩維攝）

在100米及200米自由泳贏得銀牌的何詩蓓，被問到分配時間及堅持目標，她感嘆兼顧學業及運動並不簡單，她說：「當你有一個夢想、同有一個goal（目標），你係想去達到嘅，就會朝住個目標進發，就算幾辛苦都要捱過去，就算你現在犧牲幾多嘢，當你達成夢想之後，你會覺得一切都係值得嘅。」何詩蓓還表示，希望退役後回到校園讀書，未來成為兒童心理學家。

鄧俊文、謝影雪、伍家朗、林兆恒、黃鎮廷、陳晞文等香港奧運代表都有出席今早的巡遊及歡迎儀式，但部分運動員已到內地隔離準備全運會，未有出席，包括男子個人花劍金牌張家朗及女子場地單車爭先賽銅牌李慧詩。

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