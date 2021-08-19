英冠｜「手榴彈專家」再現球場！西布朗靠一招不斷屈機入波

自從戴納退役，彷彿再無「手榴彈專家」。不過，近日英冠冒起了一名手力驚人的球員，西布朗右後衛達尼爾科朗（Darnell Furlong）的界外球極具威脅，可以直接轟入對方小禁區內。達尼爾科朗靠界外球，近兩場比賽幫助球隊製造3個入球，取得兩連勝，他在對錫菲聯後更當選最佳球員。



達尼爾科朗的界外球極具威脅，被網民稱為「新戴納」。（Twitter）

當地時間昨（18日）晚的英冠，西布朗主場對錫菲聯。25歲的西布朗右閘達尼爾科朗可說是進攻的泉源，初段扔界外球入小禁區，哥林羅賓遜接應射入，但球證吹罰在先，入球無效。在26分鐘，西布朗在前場右路又獲得界外球，達尼爾科朗扔入小禁區，錫菲聯左閘積克羅賓遜誤將皮球頂入自己網窩。達尼爾科朗的界外球令到錫菲聯擺烏龍，西布朗得以領先1：0。

【達尼爾科朗的界外球令積克羅賓遜擺烏龍】

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達尼爾科朗（左）屢次靠界外球為西布朗製造入球。（Twitter）

59分鐘，達尼爾科朗終於幫到哥林羅賓遜入波，他再次扔界外球入去，以拋物線墜入小禁區，前柱一片混亂，未能攻門，也無人解圍，皮球落在門前，哥林羅賓遜一腳掃入，幫西布朗贏到4：0完場。達尼爾科朗今場製造了兩個入球，獲選為今場最佳球員。

【達尼爾科朗的界外球造就哥林羅賓遜入球】

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達尼爾科朗的界外球成為今季西布朗的進攻武器。（Twitter）

達尼爾科朗並非首次使用「手榴彈」，在之前一場主場對盧頓的比賽，達尼爾科朗在5分鐘扔入小禁區，逼到對方尼斯密夫頭槌擺烏龍。換言之，達尼爾科朗近兩場靠界外球製造了3個入球。達尼爾科朗賽後表示，每位領隊的作風不同，新帥既然安排「手榴彈」這項新任務給他，他很樂意接受，他說：「很高興有這樣的（能力），並且為對方製造麻煩，所以我會繼續這樣做。」

【達尼爾科朗上場對盧頓扔界外球令到對手方擺烏龍】

Five minutes in. Darnell with the throw-in. It wasn’t goalless Furlong 😎 pic.twitter.com/zrTymUR38v — West Bromwich Albion (@WBA) August 15, 2021

今夏上任西布朗領隊的伊斯美爾（Valerien Ismael）表示，他們確實有安排「手榴彈」戰術，他說：「我們在死球戰術下了苦功，我們有位專家叫阿當梅菲（助教）。他上季在班士利幫我，做得非常好，現在我們在西布朗繼續合作。我們來到這裏，很快就發現有可能做到，我們可以用達尼爾科朗及干拿唐辛。關鍵在於組織及禁區內搶點，去給予對方禁區壓力。如果你有這樣一件可以打開缺口的武器，你應該要用。這兩場比賽，都是靠他的界外球開紀錄。」

【西布朗對錫菲聯的精華片段】