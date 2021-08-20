足球轉會｜阿仙奴增兵開支冠絕英超　簽完奧迪加特再買蘭斯達爾

阿仙奴今日（20日）宣布從皇家馬德里簽入挪威中場馬田奧迪加特，據報轉會費達3400萬鎊。阿仙奴領隊阿迪達今日亦確認，效力錫菲聯的英格蘭國腳門將蘭斯達爾已經完成體測，交易即將落實，據報他的轉會費為2400萬鎊。加上這兩筆轉會後，阿仙奴今夏轉會開支高逾1.2億鎊，暫時是今個轉會窗英超開支最多的球隊。



22歲的奧迪加特上季被外借到阿仙奴，到今日正式離開皇馬，加盟兵工廠，他將改穿8號球衣。不過，由於簽證問題，奧迪加特未能在接下來周日對車路士的英超大戰中披甲。

在賽前記者會上，阿迪達大讚奧迪加特上季借用期間的表現，他說：「奧迪加特上季為我們貢獻良多，他令我們變得更強。我們需要更多兵源，以及更多具創造力並可以成為球隊模範的球員。雖然他還很年輕，但已經在不同球會累積了豐富的經驗。」奧迪加特上季的下半季以借將身份加盟阿仙奴，各項賽事上陣20場，攻入兩球。

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇

+ 25

阿迪達在記者會上證實，阿仙奴即將從錫菲聯簽入門將蘭斯達爾。他說：「蘭斯達爾已經通過體測，還有些文件工作未完成，有待跟錫菲聯處理。」

蘭斯達爾已經完成體測，即將加盟阿仙奴。（Getty Images）

被問到蘭斯達爾與現時正選門將賓特尼奴的競爭問題，阿迪達答：「這是我們想要的。阿仙奴一直有這樣的做法，不是新鮮事。他們兩人身處不同的職業生涯階段，各自有不同的優勢，加強了我們的門將儲備。蘭斯達爾是一名很有天賦的年輕門將，他是英格蘭國腳，又有豐富經驗。」23歲的蘭斯達爾是英格蘭歐國盃大軍中的成員。

奧迪加特是阿仙奴今夏簽入的第4名新兵，相信蘭斯達爾將會是第5人。阿仙奴今夏從賓菲加簽了左閘紐奴泰華利斯，據報轉會費680萬鎊；他們又從安德列治以1500萬鎊收購中場森比盧干加；最轟動的是以5000萬鎊，從白禮頓買入新晉英格蘭國腳中堅賓韋特。加上據報3400萬鎊的奧迪加特，以及2400萬鎊的蘭斯達爾，阿仙奴今夏的轉會開支已經超過1.2億鎊，比曼聯、曼城及車路士還要多，暫時是英超今夏最豪的球隊。

阿仙奴以5000萬英鎊從白禮頓高價購入年輕中堅賓韋特，防線暫時未見任何改善。（Getty Images）

被問到巨額轉會開支會否為他帶來壓力，阿迪達坦言：「確實如此，看看我們會取得什麼成績。其實，我們有7名球員離隊，如今再簽入5人，實際上離隊的球員更多。」

英超第2輪直播賽程，按圖放大即時睇！

+ 2

【英超首輪戰果】