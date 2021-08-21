【法甲】PSG開季「讓車馬炮」三連勝　隨便點兵11人足以大炒對手

千呼萬喚之下，美斯仍未亮相，不過巴黎聖日耳門（PSG）攻力強得可怕，「隨便」點將十一人，在年輕人基利安麥巴比領軍下已輕鬆作客大炒比特。



法甲周六（21日）凌晨獨腳戲，雖然美斯同尼馬仍然未能上陣，但PSG作客再展示恐怖火力，以4：2大破比斯特，開咧3連勝兼狂轟10球。教練普捷天奴賽後表明，美斯訓練中表現理想，下輪聯賽即8月30日對蘭斯一役，將可列入大軍名單。

麥巴比表現突出，更射入今季「開齋」波。（Getty Images）

雖然美斯和尼馬未及上陣，但PSG今場仍有莫路伊卡迪、馬高華拉堤、迪馬利亞、韋拿杜姆等主力應戰，新加盟的歐國盃冠軍門將當拿隆馬則列後備。開賽23分鐘，麥巴比傳中被解圍不遠，安達靴里拉第一時間抽入先開紀錄；36分鐘輪到麥巴比頭槌頂入，由於上仗對斯特拉斯堡入波被賽會改判為「烏龍波」，所以這一球亦就成為麥巴比今季「開齋波」。

迪馬利亞後備上陣，亦攻入一球。（路透社）

主隊比斯特完半場前追成1：2，令賽事變得緊湊，PSG中場伊祖沙古爾73分鐘再入1球，但85分鐘比斯特又追至2：3，不過PSG火力實在驚人，後備上陣迪馬利亞補時1分鐘挑射建功，為PSG鎖定4：2勝局，法甲3戰全勝高踞榜首。

伊卡迪今仗正選上陣，但其後肩傷退下火線。（路透社）

PSG領隊普捷天奴賽後被問及美斯何時上陣時表示：「美斯這個星期訓練感覺良好，至下仗仍有一段時間，若一切順利，美斯下仗會列入大軍進行比賽。」

重溫PSG天團亮相精彩時刻

美斯與新隊友沙治奧拉莫斯、當拿隆馬、夏基美和韋拿杜姆在煙火中跟球迷見面。（路透社）

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