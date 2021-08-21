英超｜利物浦新球季晏菲路首登場響勝鼓　祖達文尼各建一功挫般尼

英超第二輪周六頭場，利物浦晏菲路主場出戰迎戰般尼。迪亞高祖達上半場搶點成功，近門頭槌破網先開紀錄。全場多次試射的沙迪奧文尼，下半場終有斬獲，勁射破網，利物浦在主場球迷面前兩球淨勝般尼，聯賽兩連勝。



上周3球淨勝諾域治的利物浦，新球季首度在晏菲路球場出賽鬥般尼。隊長佐敦軒達臣復任正選領軍，中場配合拿比基達及小將哈維艾利洛（Harvey Elliott），亦是這名英格蘭小將英超首度擔正。

雲迪積克終於在主場球迷面前披甲作賽。（路透社）

作客的般尼表現並不失禮，開賽早段已有一次具威脅攻門，阿歷山大阿諾特成功護空門，幸好越位在先有驚無險。基斯活特（Chris Wood）接應麥尼爾的傳中，禁區內頭槌攻門，艾利臣及時撲出。

般尼三番四次埋門未有建樹，今仗繼續取代羅拔臣的森美卡斯左路傳中，迪亞高祖達在賓美（Ben Mee）的盲眼位楔出，搶點近門頭槌建功，紅軍18分鐘先拔頭籌。

祖達搶點佔先機，頭槌一頂破網先開紀錄。（路透社）

失球前表現不俗的般尼，繼續逼前希望盡早收復失地，後場曝露更多空位，利物浦的反擊更加奏效。沙拿接應哈維艾利洛妙傳，右路左腳熨大位得手，可惜球證翻查VAR後越位在先，及後沙迪奧文尼門前失機，紅軍半場一球領先返回更衣室。

沙拿「食詐糊」未能為球隊增添紀錄。（路透社）

+ 3

換邊初段，利物浦防線再度抹一把汗，般尼前鋒艾殊利班尼斯近門將皮球送入網，同樣越位在先。紅軍下半場不乏機會，其中沙迪奧文尼連番攻門亦無功而還。戰至中段，文尼接應阿歷山大阿諾特的傳送，勁射破網，69分鐘取得保險球，利物浦領先至2：0，結果保住勝局至完場，聯賽兩連勝。

沙迪奧文尼全場多次攻門，下半場中段終有斬獲。（路透社）

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇

+ 25

英超第2輪直播賽程，按圖放大即時睇！