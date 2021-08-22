東京殘奧︱開幕前夕日本連續3日確診創新高　NHK借歐國盃反映民意

東京殘奧尚有兩天便正式開幕，主辦國日本的新冠肺炎疫情持續惡化，連續3日新症超過2.5萬宗。

當地官員證實，截至周六傍晚6時40分，單日新增個案達到25492宗；東京都政府亦報告，周六單日新症5074宗，為日本首府首次連續4日錄得逾5000宗新感染案例。



跟東京奧運做法類似，東京殘奧選手、教練和工作人員，基本上身處不會跟外界接觸的「隔離泡泡」，當地感染嚴重情況理論上不會影響殘奧會中人士。殘奧會參與者每天須進行病毒測試，在選手村內亦必須戴上口罩和保持社交距離。

即使如此，日前殘奧選手村內，依然出現首宗感染個案，患者並非運動員，也不是日本當地居民。至今主辦單位已公布超過70宗殘奧相關感染案例，大部分均為承建商和職員。

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東京殘奧上演在即，村手選出現首宗確診個案，日本和東京市感染人數亦居高不下。（Getty Images）

東京都目前第四度進入緊急狀態，今屆殘奧會已決定不設任何入場觀眾。然而仍有批評聲音指，日本主辦奧運和殘奧會，導致當地感染個案急升。

日本NHK電視台重點報道英國政府就主辦歐洲國家盃期間的一項研究，報告指出多達9400名足球迷，或許因為在倫敦上演的8場賽事受到感染。跟東京奧運和殘奧會不同，今夏歐國盃舉行期間，主辦方在一定防疫條件下讓大量球迷入場，包括決賽在內，8場在溫布萊上演的賽事共有35萬球迷入場。

英國國民保健署（NHS）追查下發現，3036人很大機會在比賽日受感染，另有6376人估計在比賽舉行期間染疫，合共超過9400人。報告總結，2020歐國盃和主隊之一的英格蘭晉級至決賽，「為英國帶來重大公共健康風險」，當中逾6.7萬人入場的決賽英格蘭對意大利一戰，更被英國《泰吾士報》形容為「超級傳播鏈活動」（Euros final was superspreader event）。

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東京殘奧8月24日正式開幕，並在9月5日結束，預計會有160支團隊、合共4400名運動員參與，其中香港隊會派出24名選手出戰8個項目，包括射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增的羽毛球。

港隊焦點戰將肯定是「輪椅劍后」余翠怡，她自2004年雅典奧運開始，4屆奧運會累積贏得7金3銀1銅，超越「神奇小子」蘇樺偉，成為贏得最多奧運金牌的香港運動員。現年37歲的她，今屆第五度出戰奧運。

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余翠怡已第5次出戰殘奧，個人累積7金。（資料圖片）

【東京殘奧港隊獎牌希望】

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羽毛球的陳浩源、硬地滾球的梁育榮、游泳的鄧韋諾和乒乓球的吳玫薈，同為港隊獎牌希望，團隊力爭突破上屆2金2銀2銅的佳績。

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港台32將由8月24日開始，直播港隊力爭奧運獎牌的戰況，以及開、閉幕禮。港台31於8月25日起，每晚9時30分推出1小時直播節目《東京殘奧時刻》，附以英語廣播及手語傳譯；8月26日下午2時05分播出之《東京殘奧時刻》則為烏都語配音版，以便少數族裔收看。

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