東京殘奧｜視蘇樺偉為「蘇神」　蘇炳添：殘疾運動員值得更多喝彩

蘇炳添是中國以至亞洲的男飛人，被內地網民稱為「蘇神」，他在東京奧運100米準決賽跑出9.83秒，刷新亞洲紀錄，並以首名躋身決賽。站在亞洲人短跑巔峰的蘇炳添，今日（24日）在微博發文，表示他心目中也有一位「蘇神」，那人是香港前殘奧田徑代表蘇樺偉。



蘇炳添100米決賽未能摘牌 意大利選手成新百米飛人

中國飛人蘇炳添廣東製造 由灣仔運動場跑到奧運決賽

香港時間今晚7時是東京殘奧的開幕禮，在東京奧運男子100米決賽得第6名的中國跑手蘇炳添，早上在微博發文，呼籲大家支持殘奧運動員。他寫：「今天東京殘奧會開幕，讓我們為所有的中國運動員加油！同樣的金牌，殘疾人運動員值得更多喝彩！」

【蘇炳添在東京奧運男子100米準決賽跑出9.83秒佳績】

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蘇炳添還分享是電影《媽媽的神奇小子》的預告片，向香港退役殘奧選手蘇樺偉致敬。蘇炳添寫：「大家都叫我蘇神，我心目中也有一個蘇神，他叫蘇樺偉！」他很高興見到，有人將蘇樺偉的故事改編為電影，《媽媽的神奇小子》在香港已經上映，但內地要到9月4日才上映。

劉德華（右）在2008年北京殘奧與蘇樺偉合照。（蘇樺偉Facebook圖片）

現年39歲的蘇樺偉出生時因為黃疸病上腦，導致痙攣、腦痲痺及嚴重弱聽，猶幸蘇媽媽沒放棄他，他也沒放棄自己。一次田徑訓練班令他踏上飛人之路，14歲參加阿特蘭大殘奧便奪魁，贏得「神奇小子」美譽。他之後4次再踏奧運舞台，2000年悉尼殘奧摘3金2銅，04年雅典殘奧奪1金2銀，08年京奧獲1金1銅，及12年倫奧再添1銀。蘇樺偉在2016年初退役，結束20年田徑運動員生涯，他在殘奧共贏得6金4銀3銅。

蘇樺偉鍾情短跑 「喜歡在跑道上衝刺的感覺」

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