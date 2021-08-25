東京殘奧｜陳睿琳第3名晉級下午衝金　齊睇蝶泳決賽撐香港運動員

香港隊今屆殘奧首面獎牌甚至金牌很可能會在下午的蝶泳決賽誕生！

17歲的陳睿琳在今（25日）早的女子S14級100米蝶泳初賽，游出1分7.2秒，以小組首名完成，總成績排第3位晉級，會在香港時間下午5時10分的決賽爭奪獎牌。另一位港將張可盈都以總成績第8名入決賽。



陳睿琳後來居上，在初賽第1組首先觸池。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

在早上的初賽第1組，游第5線道的陳睿琳游出1分7.2秒。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

陳睿琳在初賽第1組排第5線道出賽，初段守住第3位，轉池後逐漸加速，追近領先的英國及澳洲泳手，到最後首先觸池，以1分7.2秒得小組首名，並締造新的殘奧紀錄。不過，這個紀錄很快就被俄羅斯奧委會選手莎芭蓮娜（Valeriia Shabalina）打破，這名世界紀錄保持者在初賽第2組游出1分5.37秒，以總成績首名晉級決賽。陳睿琳就以總成績第3名入決賽。

張可盈亦以總成績第8名入決賽。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

另一名港將、18歲的張可盈，就在初賽第1組排第7線道，游出1分10.68秒，以小組第5名完成，並且在總成績排第8位，也獲得決賽資格。女子S14級100米蝶泳將會在香港時間今日下午5時10分舉行，陳睿琳有力為港隊爭取今屆首面獎牌。

陳睿琳賽前練習。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

張可盈進行賽前練習。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

另外，24歲的香港代表鄧韋樂亦在早上出戰男子S14級100米蝶泳初賽游出1分2.53秒，在小組僅以第6名觸池，總成績未能躋身前8名，無法入決賽。蝶泳並非鄧韋樂的主項，他最擅長的是200米自由泳，他是上屆殘奧的金牌得主。