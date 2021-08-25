東京殘奧︱阿富汗無代表出賽開幕禮驚現持旗手　真相極傷感

東京殘奧會正式展開，周二（24日）晚上的開幕禮上，驚喜出現阿富汗國旗。

日前阿富汗被塔利班入主，原定出賽的運動員無法出國，為何會有持旗手出現？



阿富汗原定派出兩名運動員，到東京參加今屆殘奧會，可是由於塔利班日前奪得政權，當地所有商業客機自上周開始全部停飛，令二人無法成行。

沒有運動員，自然不會有持旗手。可是殘奧會開幕禮上，不但在場館上方高掛阿富汗國旗，選手進場環節讀到阿富汗的名字時，赫然有一位男士高舉阿富汗國旗進場。

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選手進場環節讀到阿富汗的名字時，赫然有一位男士高舉阿富汗國旗進場。（殘奧會官方Twitter）

▼阿富汗孤獨的持旗手▼

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全球目光旋即聚焦在這男士身上，攝影師放大鏡頭，看清楚一點，他身上的粉藍色T恤熟口熟面——正是今屆奧運的義工制服。

沒錯，這位持旗手正是由大會安排，由一位義工臨時頂替阿富汗持旗手的角色。國際殘奧會會長柏臣斯（Andrew Parsons）稱，「我們很想他們來到這裏，不幸地那並不可能。」於是大會決定在開幕禮照原定計劃展示阿富汗國旗，以示對當地人的團結和支持。

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從日前殘奧會開幕禮綵排儀式中可見，大會按照原定計劃在場館上方懸掛大型阿富汗國旗。（Getty Images）

阿富汗持旗手的身份

大會找來的義工持旗手，並非隨意找來，他本身為聯合國難民署的代表，由他填補阿富汗持旗手的空缺，最合適不過。

全球網民看到阿富汗這位孤獨的持旗手，均大為傷感，既為未能出賽的選手感到惋惜，又慨嘆阿富汗人民的不幸。

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