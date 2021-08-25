英超｜雲格造訪利物浦訓練基地頒獎　與一人見面握手恍如隔世

阿仙奴傳奇領隊雲格在利物浦訓練基地現身，還與紅軍主帥高普談笑風生，究竟雲格為何造訪利物浦？原來他是前來頒獎的。



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現職國際足協全球發展總監的雲格，周二（24日）造訪利物浦的訓練基地，為利物浦職球員頒發國際足協2020年度的各個最佳獎項。雲格將最佳男子隊教練的獎項頒給高普，高普與前拜仁主帥費歷克同得24分，他靠獲得較多國家隊教練的票數得獎。列斯聯的比爾沙就以11分排第3位。

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利物浦還有4名球員獲選為2020年度最佳11人，分別是巴西門將艾利臣比加、後衛阿歷山大阿諾特、華基爾雲迪積克及中場堤亞高艾簡達拿。雲格逐一向他們送上獎座及合照。

張伯倫再遇恩師雲格。（Getty Images）

張伯倫與雲格握手。（Getty Images）

除了與得獎球員寒暄外，雲格亦特地走去跟中場阿歷士張伯倫握手及聊天；在2011至2017年間，兩人曾經在阿仙奴合作過。兩人一起合力贏過3次足總盃冠軍，張伯倫離開阿仙奴轉投利物浦後，贏過英超及歐聯錦標。

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兩人見面，令球迷不禁覺得恍如隔世，當年的阿仙奴還是朝氣勃勃，張伯倫加盟時還是20歲不到的小將，充滿潛質，但他如今已經28歲了，還剛成為父親，歌星女友Perrie Edwards日前為他誕下孩子。不知雲格有沒有祝賀他呢！

張伯倫兩日前分享了初生孩子的照片，宣布自己成為父親。（張伯倫Instagram）

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