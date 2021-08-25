東京殘奧｜埃及「不可能先生」創奇蹟　失去雙臂靠口用腳打乒乓球

失去雙手，如何打乒乓球？來自埃及的球手「不可能先生」（Mr Impossible）哈馬度（Ibrahim Hamadtou）用口咬住球拍，用腳趾夾起乒乓球開波，都能夠與用手握拍的選手打得有來有往。雖然他今日在男子TT6級單打分組賽輸波，不敵韓國的朴洪圭，但他還有機會晉級，下場會對中國的陳超。

哈馬度10歲的時候失去雙手，因為不甘心兒時玩伴的嘲笑，苦練乒乓球，登上世界舞台。他曾當選年度最佳阿拉伯運動員，到5年前參加里約殘奧，他的打法廣受關注。哈馬度表示總結上屆的不足後，希望今屆能夠贏得獎牌，「我想跟所有埃及及非洲球員說，沒有什麼是不可能的」。



今日（25日）東京殘奧首日比賽，哈馬度出戰男子TT6級單打首場分組賽，面對韓國的朴洪圭。朴洪圭下肢有殘障，移動不方便，可以用手握拍及開波；哈馬度剛好相反，他失去雙手，要用口咬住球拍，但他可能是腳法最好的乒乓球手，因為他要用腳趾拋高乒乓球開波。

【哈馬度出戰今屆殘奧首場分組賽】

+ 4

最終，48歲的哈馬度在這場比賽落敗，以6：11、4：11及9：11直落3盤輸波，但他並非全面捱打，與朴洪圭打得有來有往，尤其最後一局，差點逼到對方打「刁時」。哈馬度之後還有一場分組賽，要對中國球手陳超。

東京殘奧︱阿富汗無代表出賽開幕禮驚現持旗手 真相極傷感

哈馬度去年接受國際乒聯訪問，國際乒聯稱呼他為「不可能先生」，因為他將不可能變成可能。哈馬度在10歲的時候遭遇火車意外，失去雙臂。他說：「因火車意外失去雙臂後，我在1983年愛上打乒乓球。」在他居住的村落，小朋友不是踢足球，就是打乒乓球；由於他的殘障，他最初當然是踢足球，但因為玩伴一句說話，他決定投入乒乓球。

+ 1

「我在一間球會，幫兩個打乒乓球比賽的朋友做球證，有人不同意我其中一分的判決，覺得我偏幫一方，另一方就跟我說，叫我不要阻住，因為我永遠都不能打到波。就是這句話激起我的鬥心，決定去打乒乓球。」哈馬度說。

哈馬度用口咬拍，用腳開波，成為乒壇奇景。他說：「我接近練了一年，才習慣用口咬住球拍及開波。練得多，打得多，技術也愈來愈好。」哈馬度很難忘2013年，因為他贏得該年的年度最佳阿拉伯運動員。2015年，他在非錦賽贏得銀牌。

【哈馬度在2016年里約殘奧成名】

+ 1

在2016年，哈馬度首次亮相殘奧，以第11名完成賽事。儘管未能獲獎，但哈馬度的打法引起網民關注。他說：「我很高興自己可以在網上成名，因為有助很多人擺脫孤立的處境，為絕望的殘疾人士帶來希望，人生中沒有什麼是不可能的。」

哈馬度表示參與里約殘奧是夢想成真，但坦言當年準備不足。參考過上屆的經驗後，哈馬度期望會在東京發揮得更好，他說：「我的目標是在2021年的東京殘奧，維持好的狀態，打得好過上屆，贏得獎牌。我想跟所有埃及及非洲球員說，沒有什麼是不可能的。」哈馬度是今屆男子TT6級單打中，唯一一名非洲選手。