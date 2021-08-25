港超聯︱傑志新舊交替　隊長黃洋訴說心底話：只想再證明自己

競爭向來是殘酷的。世界是，球圈也是。

港超班霸傑志近年集中青訓發展，本地老將地位漸減，中場黃洋去屆上陣機會有限，今季再面對新兵查理史葛來投，如何自處？



傑志今季穩中求變，功勳教頭朱志光專注青訓，主帥一職由韓國名將金東進暫代，成為少數在同一球會從球員到助教、再成為主教練的「藍鳥」成員。「我留着傑志的血，Blue、Blue、Blue......」金東進笑着說。

過往金東進集中為球隊提供防守上的意見，然而今日操練他亦指導前鋒艾力士走位；他形容執掌是榮幸也是挑戰，強調會維持原有風格，更打趣反問記者「難道你不知道傑志踢法嗎？」。他停頓了一會，解釋道：「就是贏的風格吧，有組織地進攻。」

金東進暫代傑志主教練一職，重申會延續球隊進攻風格。（袁志浩攝）

「藍鳥」過去兩屆都問鼎聯賽，今季也劍指2023年亞冠盃參賽資格，金東進卻聲言沒太大壓力，反觀如何跟球員相處，才是最重要課題。不過他加盟傑志已5年，跟球員打成一片，休季期間亦跟丹恩奴域等外援保持聯絡，相信問題不大。

傑志備戰新球季，新兵舊將的最新操練情況：（按圖放大）

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新兵查理史葛：會變得更強

從曼聯青訓出身、去季效力愉園的查理史葛，成為金東進麾下首簽，金東進大讚該中場有歐洲經驗及潛力，能幫助球隊取得佳績。

上年抵港後首課練習即操到「爆偈」的查理史葛，經一年適應，去屆結果奪得「球員之星」獎項，惟今日再度面對高溫，似乎仍難抵抗炎熱天氣，「我會再變得更強，希望有一個更好的球季，也希望氣溫涼一點。」

在炎熱天氣下，查理史葛到操練尾段仍顯得有點疲憊。（袁志浩攝）

從主打穩守突擊的中下游球隊，搖身一變加盟班霸，23歲的查理史葛坦言，已忘記在愉園的不愉快經歷（欠薪問題）。他目標是要展示自己的用波能力跟傳球質素，並跟像巴爾拿等的有經驗外援學習。

黃洋在傑志的未來，又會是如何？（袁志浩攝）

黃洋何去何從？

新人來，總是笑笑口；舊人未走，卻愁上加愁。傑志中場黃洋跟新兵查理史葛「撞位」，上季僅正選上陣8次的他，深明競爭勢更激烈，看着心裏也肯定不是味兒，「很清楚球會有長遠發展，今季會多點跟年青球員分享，幫助他們進步。」

2021/22球季，會是黃洋職業生涯的的最後一季嗎？

「大哥」也似乎早有預備，但回答前，還是沉思了一會，「早前有份踢世界盃外圍賽及亞冠分組賽，也向球會證明了我想踢、表現也維持到。一直沒有去想退役，但有很多因素逼我去想。最終也是用表現說話吧，若（表現）跌得很嚴重、出場時間更少，便會有這樣（退役）的考慮。」