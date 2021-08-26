東京奧運餘溫｜萩野公介失落獎牌傳退役　雙金大橋悠依轉戰職業賽

據日本多間媒體報道，日本27歲游泳星將萩野公介決定退役，惟當事人仍未正式公布，有指他在東京奧運上的表現不盡理想，也讓作為完美主義者的自己難以接受，最終選擇結束游泳生涯。

此外，奧運雙金大橋悠依將偕瀨戶大也等日本隊主力在月底出戰國際職業聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）。



▶▶▶東京奧運曲終人散 餘韻依舊精彩

在剛過去的東京奧運，第3次參加奧運的萩野公介在男子200米個人混合泳僅取得第6名，無緣獎牌。而他與亦敵亦友的同期競爭者瀨戶大也雙雙躋身決賽時，一度眼泛淚光表示「能與大也一起進入決賽，是神賜的禮物」。

盛傳年僅27歲的萩野公介在完成東京奧運後確認退役打算。（Getty Images）

決賽後，他與瀨戶大也相擁並流下眼淚說：「東京奧運是現在為止最幸福的一屆奧運。」當被問到奧運後首賽的國際游泳聯賽（ISL），他坦言想先休息，埋下了退役的伏線。

萩野公介與瀨戶大也在今屆奧運雙雙躋身200米個人混合泳決賽，準決賽後前者感觸表示一起出戰決賽是天賜的禮物。（Getty Images）

以高中生出戰奧運摘銅 里約奧運登峰

今周日本傳媒突傳出萩野公介退役消息，回顧萩野公介的游泳生涯，他在2012年代表日本征戰倫敦奧運，於男子400米個人混合泳奪下銅牌，成為日本史上首位在奧運游泳項目奪牌的高中生，奠定他在日本泳壇的王牌地位。其後在2014年的仁川亞運勇奪4金1銀2銅，獲選為亞運最有價值選手，日本「水怪」之名亦不脛而走。

2016年里約奧運，他在男子400米個人混合泳一舉摘金，總計2屆奧運奪下了4面獎牌，達到生涯巔峰。

萩野公介在5年前里約奧運摘金，戰友瀨戶大也奪銅。（Getty Images）

94年「黃金一代」 完美主義挑自己缺點

不過在里約奧運後，萩野的身體狀態大不如前，陷入了游泳生涯最低潮，他在2019年3月以「找不到動力」為由宣布無限期停賽，沉澱5個月後終復出再戰，可惜今屆第3度征戰奧運，萩野表現不如預期，日媒指身為完美主義者的他難以接受，最後選擇告別選手生涯，「他是完美主義者，會專挑自己的缺點來搞垮自己。」

日媒更列了94年生的「日本最強選手」，包括赴美挑戰MLB棒球的大谷翔平、羽毛球名將桃田賢斗及日本「滑冰王子」羽生結弦等，與萩野公介齊名的均是世界級選手。

萩野公介被稱為日本「水怪」，惟未能在今屆奧運為日本取得獎牌。（Getty Images）

同項競爭對手瀨戶大也：偉大的存在

就在今周傳出日本「水怪」退役之際，剛完成東京奧運的日本泳將在周二出發到意大利為即將展開的ISL備戰。ISL在去年增設了兩隊職業隊，其中一隊是由日本退役名將北島康介為經理人的「Tokyo Frog Kings」，瀨戶大也與在東京奧運雙金等主大橋悠依亦是該隊主力，日前二人已隨隊出發到意大利。對於日本隊戰友萩野公介退役，一直視對方為目標的瀨戶大也坦言感到寂寞，「他還未正式公布我也不方便說太多，但還是會覺得寂寞吧。」

與萩野一直互相推動的瀨戶大也，在前者退役的消息傳出時，曾在個人Twitter寫道：「一直在他的背後追趕，才有現在的自己。對我來說，他是偉大的存在。」不過因萩野本人未有發表退役宣言，瀨戶大也亦很快便把貼文刪除，然而仍可見其對同期戰友不捨之情。

在賽場互不相讓的瀨戶大也（中）與萩野公介，推動對方前進。（Getty Images）

大橋悠依的可愛表情包：（按圖放大）

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奧運雙金大橋悠依出戰ISL

因相同混合泳項目而經常一起訓練的大橋悠依也表示：「從以前就一直一起練習，也近距離的看到他成功的過程，奧運的最後一戰真的很精彩，就是因為一直在身邊看着他，才感受到他享受和在那場比賽竭盡全力，太好了。」在東京奧運200米、400米個人混合泳奪得2金的大橋悠依坦言，成為奧運雙金得主沒有對她生活帶來什麼改變：「對做了很厲害的事沒太大實感，生活也沒多大改變，仍是普通地生活。」

對於奧運後緊接在本月底出戰ISL，她表示因為是為泳隊團隊計分，會為「團體戰」而加油，「當然也希望能游出更快時間。」

大橋悠依表示希望能在ISL突破最佳時間。（Getty Images）

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