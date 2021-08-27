歐協聯｜哈利卡尼留隊宣言後復任正選　紐奴：他以行動證明一切

擾攘多時，哈利卡尼早前發出留隊宣言，轉會風波暫時告一段落。至少今季效忠熱刺，卡尼全力以赴，立即有貨交，領軍主場3球淨勝葡萄牙的費利拿，順利晉身歐協聯分組賽。



「我會留隊，100%全力專注協助球隊取得成功。」哈利卡尼早前表明心跡，轉會風波暫時平息。

心無雜念，哈利卡尼再度上路，在歐洲協會聯賽（UEFA Europa Conference League）附加賽次回合，主場正選披甲，率領盧卡斯莫拉及新兵拜仁基爾（Bryan Gil）攻堅。

哈利卡尼決定留隊，熱刺球迷當然歡迎。（路透社）

開賽僅9分鐘，卡尼接應基爾的橫傳，門前一控一射破網，及後禁區內補射再下一城，35分鐘梅開二度。盧施素下半場開出罰球，費利拿球員擺烏龍錦上添花，熱刺次回合3球淨勝對手，兩回合反勝3：1晉級歐協聯分組賽。

哈利卡尼今季首度擔任正選，隨即梅開二度領軍建功。（路透社）

+ 4

哈利卡尼今季首度為熱刺正選披甲，即有兩球斬獲，球迷似乎已忘記早前的事件，看台的掌聲雷動，以歡呼聲歡迎卡尼回歸。這名熱刺神鋒建功後，臉上再度露出笑容，他賽後亦在社交網站發文慶祝球隊取勝。

卡尼重新出發，披甲上陣，熱刺主帥紐奴賽後直言轉會風波已成過去，卡尼以行動證明一切，「他（卡尼）已作出承諾，早前的事情已告一段落，他已在場上證明自己，以入球協助球隊取勝。」

哈利卡尼建功後，再度在場上現笑容。（路透社）

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇

+ 25

英超第2輪賽果：

+ 4

👇👇即睇英超第3輪直播賽程👇👇