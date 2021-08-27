羽毛球︱印尼名將陶菲克爆料震驚羽壇　拒收天價賄款向李宗偉放水

羽毛球壇近日出現一單大爆料，印尼名將陶菲克透露2006年多哈亞運男單8強前，曾有馬來西亞官員要求他敗予大馬球手李宗偉，當事人隨即公開回應。



印尼羽毛球名將陶菲克2004年曾奪雅典奧男單金牌，及後兩年內再連奪世錦賽及亞運會冠軍，成為羽壇首位大滿貫得主，他於2013年以32歲之齡退役，為生涯寫上句號。

這位當年羽壇「四大天王」之一，日前受邀亮相YouTube頻道「RANS Entertainment」，分享運動員生涯經歷，卻自爆一宗震驚球圈的猛料。

陶菲克透露，2006年多哈亞運時，曾有馬來西亞羽協職員私下接觸，以4億印尼盾（約22萬港元）賄款引誘，要求他打假波、在男單8強輸給「大馬拿督」李宗偉。

值得一提，當時印尼運動員若於亞運奪冠，只獲政府頒發兩億印尼盾獎金；不過陶菲克立即斷言拒絕，「我的火氣馬上就起來，這種詆毀體育精神的行為，跟賣國沒分別。」他當屆結果以21：16、21：18直落兩局淘汰李宗偉，最終更摘下金牌。

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李宗偉：一無所知

相關消息一出，馬上在羽毛球圈引發熱議。據指當事人李宗偉對此一無所知，隨即聯絡到好友陶菲克了解情況，並親自公開回應。

「對於運動員來說，為國爭光、爭取榮譽永遠最重要。我跟陶菲克也知道這人是誰，但這已是陳年往事，相信我們都應該繼續前進；我不想點名或羞辱任何人。」有馬來西亞媒體報道，負責賄賂的職員是一位前大馬國手。

李宗偉更表示，過去曾被博彩公司聯繫過、協助操縱比賽，但他強調自己從未涉足。「我承認，過去也有人找我打假波，那時我還年輕。不過，我永遠把國家放在第一位。」

至於馬來西亞羽協也就事件表態，秘書長吳志強指自己「看新聞才知這件事」，並嚴厲譴責任何打假波事件，「我們不會原諒涉及打假波的人，我們確保在羽協監督下，不會發生這種事。」

從青澀到退役，李宗偉在奧運舞台始終未能獲得最高榮譽：

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李宗偉與林丹亦敵亦友：