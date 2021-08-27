東京奧運餘波｜張雨霏談窩心擁抱池江璃花子　「友誼不分國界」

中國的「仙氣蝶后」張雨霏在東京奧運女子4x100米混合泳接力賽後，在池邊等待日本泳手池江璃花子，與她擁抱並送上一句「See you next year（明年再見）」，成為今屆奧運其中一個窩心時刻。
張雨霏近日接受內地傳媒訪問，談及這個與池江璃花子的擁抱。她見到池江璃花子從白血病中康復過來，登上奧運賽場，令她深受感觸。她還希望這個舉動可以告訴大家友誼不分國界，尊重每個對手。
【張雨霏等池江璃花子，與她擁抱及送上鼓勵】
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張雨霏近日接受《中新社》訪問，被問到她在奧運時與池江璃花子的擁抱。她解釋賽後有意等待池江璃花子，她說：「我與日本選手池江璃花子去擁抱了一下，確實，我是在有意等她。因為我覺得她作為一名白血病患者，能康復並再次站在東京奧運會賽場上，而且這是他們的主場，為他們國家奮鬥拼搏，我就覺得深受感觸。」
【張雨霏與池江璃花子擁抱片段】
在那場女子4x100米混合泳接力賽後，張雨霏在池邊等待接受訪問的池江璃花子。當池江璃花子走過來時，張雨霏向她伸出手，之後兩人相擁。張雨霏並說了一句「See you next year（明年再見）」，希望在明年亞運再與對方比賽。
池江璃花子康復之路：（按圖進入）
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了解更多池江璃花子抗癌成功的故事：
21歲的池江璃花子是日本泳壇天才少女，在3年前亞運贏得6金2銀，但在兩年前遇上人生一大難關，患上血癌。經過艱辛的治療後，擊退癌魔，去年回到泳池練水，並奇蹟地參加到今屆奧運。至於23歲的張雨霏是中國蝶后，在今屆奧運贏得2金2銀的成績。
▼ 張雨霏為中國奪得今屆東京奧運游泳第一金 ▼
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張雨霏很希望再與巔峰的池江璃花子一較高下，她續說：「2018年的時候，我的成績還沒有現在那麼好，我當時游不過她，所以很希望她可以盡快恢復到巔峰水平，與我再次較量。」兩人同樣較擅長蝶泳及自由泳，在2018年亞運的100米蝶泳，兩人正面交鋒，池江璃花子贏得金牌，張雨霏則得亞軍。
張雨霏最後補充，希望她與池江璃花子的互動可以告訴大家「友誼不分國界，尊重每一名對手」。
▼ 喜歡賣萌的中國蝶后張雨霏 ▼
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