歐霸熱話︱前英格蘭門神太老定致恐怖失誤　幾乎連累球隊出局

曾經是英格蘭足球隊龍門不二之選，但最終也逃不過英軍門將「派膠」的宿命。祖赫特（Joe Hart）新一季遠走蘇格蘭些路迪，以為有個新開始，誰料上陣幾場又送禮，令球迷不禁感嘆，「真正」的祖赫特回來了。



前英格蘭代表隊首席門神祖赫特（Joe Hart）早年曾為曼城兩奪英超錦標，惟在哥迪奧拿上任後逐漸失勢，表現也直線下滑。這位守門員曾先後被外借拖連奴及韋斯咸，2018年再轉投般尼，惟上陣時間未見改善，上季淪為熱刺後備門將，今季終轉投蘇格蘭傳統勁旅些路迪。

祖赫特即使曾轉投英超中下游的般尼，仍未獨太多上陣機會。（Getty Images）

赫特今季在些路迪已披甲7次，當中有4場保持零失球，但近日再次「現形」，於歐霸盃附加賽次回合又「送禮」，差點連累球隊被淘汰出局。

些路迪首回合領先荷甲阿爾克馬爾2：0，開賽3分鐘已憑日本前鋒古橋亨梧打開紀錄、擴大領先優勢，惟戰至6分鐘赫特卻犯下致命錯誤。

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當時對方守門員於後場大腳長傳，些路迪守將未能解圍，皮球省中後衛加速彈往龍門方向，站在禁區邊的赫特本來有充裕時間踢走來球，但疑似淡定過頭，遲遲沒有出腳。

結果阿爾克馬爾前鋒阿布基艾搶走皮球，輕鬆射入空門追平1：1；些路迪及後再擺烏龍，幸最終阿爾克馬爾無法破門，些路迪總比數守住3：2勝果，驚險晉級至歐霸分組賽。

赫特的表現自然被瘋狂恥笑，然而他賽後在Instagram發表感言，卻成功改變方向，獲球迷一致讚賞。他寫道：「神奇的一晚，艱苦的比賽。對，我犯錯了......但這是關於重新站起來的故事。我們成功了，只因我們堅持信念。很高興今季能參加歐霸盃，再度出發吧！」

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