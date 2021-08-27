東京殘奧｜半身痲痹花甲騎手馬背夢　出戰馬術與摯愛三位一體

東京殘奧馬術盛裝舞步個人第2級別，全場第二年長的日本騎手宮路滿英，從里約殘奧第 11名，升至本屆第7。每一點進步，要多謝自己，多謝馬匹，還有一路相隨的老伴。

馬上「第二人生」跟「第一人生」，同樣不易過。健全時代與馬為伴，因墮馬而令右半身痳痹，也靠着馬匹振作。就算跌得再痛再急，愛妻不離不棄，奧運場上三位一體，成為最佳拍檔。



宮路在殘奧會馬術場地上，指示馬匹展示，緩緩完成舞步。打入前八，晉級稍後舉行的自由式項目。馬上人生的第二階段閑庭信步，畫風跟年青時代截然不同。1980年，22歲宮路展開策騎員生涯，加入日本中央競馬會，擔任練馬師的訓練助手，接觸過不少名駒。例如1998年隸屬當時著名練馬師森秀行，參與照顧當年遠征法國奪得一級賽紀爾斯大賽的「採珠」（Seeking the pearl/シーキングザパール）等。

東京殘奧馬術賽事，宮路滿英表現盛裝舞步。（美聯社）

舊日策馬揚鞭，風馳電掣，宮地在2005年夏天突然在馬房內昏迷，約1個月後醒來，右半身已經痲痹，行動不便。47歲的他，離開策騎員行列，未來人生如何走，更是迷惘，直至兩年後復康時，機緣巧合下乘上馬背，雖然半邊身痳痹，靠着昔日馬背上的功力，仍能稍稍保持平衡，「好久沒有如此感覺良好」，為宮路帶來希望。

宮路滿英的右半身痳痹，只能輕微操控韁繩。（instagram@tokyo_web）

發生意外後6年，53歲的宮路決定重上馬背，練習殘疾人馬術。同齡的妻子裕美子當然反對，擔心丈夫難以平衡，發生危險。不過，她一直協助丈夫復康，深知丈夫的性格，「決定了就不會改」，遂全情投入助丈夫追尋馬上第二人生。宮路在出事後腦部受損，難以牢記表演舞步的路線，裕美子就擔任他的「領航員」。

裕美子在場邊發令，指示丈夫走正確路線（instagram@tokyo_web）

當宮地與拍檔「小火龍」（CHARMANDER）出戰，裕美子站在場外呼叫指示，觀察丈夫每一個動態，賽後加以檢討。宮地在里約殘奧得11位，5年間着意鍛煉身體。裕美子每天為他按摩右半身及伸展，亦花費兩小時協助他訓練。

昔日的策騎員，今天以馬術選手身分，延續馬上生涯。（instagram@tokyo_web）

裕美子協助丈夫嘗試不同運動，促進康復，例如滑雪。（影片截圖）

東京殘奧本應在去年8月上演，因為新冠肺炎疫情延期一年。宮地在去年8月墮馬，一度擔心阻礙他出場，可幸休息了一個半月，宮地已經重上馬背。昨天在馬術得第7，賽後笑指裕美子2次發令錯誤，都是開玩笑，「除了感謝，還有什麼可說」。裕美子則說道，能夠夫妻攜手上陣，相當感激，「國內爭取出線的人數雖少，競爭激烈，感激能夠出戰。在自己的地方上陣，感覺格外輕鬆」。

圖為宮路在2016年里約殘奧上陣。（Getty Images）

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