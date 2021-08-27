賽車｜香港車手首獲體院精英資助　歐陽若曦：意義大於一切

香港運動員在東京奧運勇奪1金2銀3銅，除了這班獎牌精英，其實仍有不少健兒在默默耕耘，譬如一眾香港賽車選手。他們近日迎來好消息，包括歐陽若曦在內的6名車手獲評為體院精英運動員，未來將獲更多支援。



賽車一直不是體院的精英項目，在香港汽車會多番爭取下，首度獲得政府的體育資助，6名車手成為「精英運動員」，包括征戰多年的李英健、歐陽若曦、謝森、許家泰、潘德俊及王日昇，李英健獲評為「精英乙」，其餘則為「精英丙」。

李英健（左一）、謝森（左二）、許家泰（左三）、歐陽若曦（右二）及潘德俊（右一）獲評為體院精英運動員。（何家達攝）

適逢本周末日舉行「香港賽車運動節」，香港汽車會今日（27日）舉行頒獎典禮，嘉許6名精英車手。獲得「精英乙」的歐陽若曦，征戰十多年終於捱出頭來，首獲政府資助，他說：「賽車是與眾不同的運動，亦明白到始終制度不同，難以輕鬆獲得資助。一步一步努力至今，這個資助意義比實質金額重要，令人十分鼓舞。」

獲得政府資助是「階段勝利」，但這不是長遠發展的方法。繼續在香港發展賽車，首先解決硬件上的問題，歐陽若曦表示：「資助治標不治本，需要各方面支援，賽車才可有更長遠的發展，例如興建小型賽車場，可以令小將有更多場地訓練，再配合教育等支援，才有望培育更多出色的車手，希望為年輕車手鋪好路，未來有更好的發展。」

歐陽若曦期望香港將來有自己的小型賽車場。（何家達攝）

為推廣賽車在香港的發展，香港汽車會今周末一連兩日在數碼港商場舉行「第三屆香港賽車運動節」，讓公眾認識賽車，場館展示包括電動方程式等多輛賽車。除此以外，將會上演「國際汽聯世界賽車錦標賽電競盃香港區代表選拔賽總決賽」，一眾市民可到場親身體驗電競賽車的魅力。