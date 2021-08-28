王婷莛殘奧奪銅｜乒乓球4強失利得季　為港奪今屆首面獎牌後哽咽

王婷莛為香港贏得今屆殘奧首面獎牌。她在今日（28日）女子TT11級乒乓球4強不敵俄羅斯殘奧委的普高菲娃（Elena Prokofeva）1：3，儘管無緣決賽，但在比賽不設銅牌戰之下，為港隊勇奪一面銅牌。王婷莛賽後哽咽，感謝林志鵬教練提拔。



以B組次名晉級4強的王婷莛，在今早與俄羅斯殘奧委代表普高菲娃爭入決賽。首局兩人爭持激烈，雖然普高菲娃曾連贏4分，但王婷莛都追到7：7平手，之後兩人分數咬住上，直至9：9後，王婷莛連取兩分，先贏一局11：9。

王婷莛在第二局失準，接連失分，一度落後到1：7，儘管之後力追，仍以5：11落敗，被普高菲娃扳平局數1：1。在第三局，王婷莛依然是落後的一方，縱使曾經追貼到6：7，但之後不斷失分，輸多局6：11。

第四局也是普高菲娃一直領先，但王婷莛戰意十足，就算在落後1：7的劣勢下仍無放棄，一口氣連取6分，扳平7：7，可惜她無以為繼，最終以8：11輸波，總局數以1：3不敵普高菲娃，未能躋身決賽。這項乒乓球不設季軍戰，所以王婷莛獲得銅牌，成為今屆殘奧首位獲獎牌的香港運動員。

17歲的王婷莛表示臨場發揮不到套路，當她講到教練時，不禁哽咽，她說：「多謝林志鵬教練，帶我去訓練，最重要是他支持我，才成功贏到這面銅牌。」她還表示臨場情緒方面都要控制好，希望可以爭取下屆的入場券。