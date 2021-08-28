C朗回歸曼聯｜英超官網偷步宣布穿7號球衣？更大可能揀呢個大冧巴

C朗著幾多號球衣？這名葡萄牙球星回歸曼聯，很多球迷都關心他的球衣號碼，究竟他會穿幾多號？會不會穿回7號？英國傳媒報道，英超開季後不得轉號碼，所以C朗不會改穿原屬卡雲尼的7號球衣。外界估計，C朗最大機會選擇28號，因為這是他在士砵亭出道的號碼。



曼聯昨日宣布就C朗拿度的轉會費與祖雲達斯達成協議，待C朗通過體測、獲得簽證以及簽約後，交易便會落實。據報C朗的基本轉會費1500萬歐元，滿足條款的話可達2300萬歐元。

C朗在2003年首次加盟曼聯，即接過碧咸的7號球衣。（Getty Images）

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C朗的轉會尚未正式完成，所以曼聯還未公布C朗的球衣號碼，亦未將C朗加入球隊的球員名單，但外國傳媒及網民紛紛競猜C朗的球衣號碼。有趣的是，英超賽會官網竟然「偷步」將C朗加入曼聯的大軍名單，並顯示他穿7號。然而，若果C朗穿起7號，就代表卡雲尼已經離開，所以相信是英超官網出錯。

曼聯簽C朗的交易尚未完成，但英超官網已經先一步將C朗列入曼聯球員名單，並寫上7號。（英超官網截圖）

在英超官網的曼聯名單中，有兩位7號球員，分別是C朗及卡雲尼。（英超官網截圖）

雖然C朗最具代表性的號碼是7號，但曼聯現時的7號球衣擁有人是烏拉圭前鋒卡雲尼，就算卡雲尼願意轉讓，英超賽會也不容許。C朗在皇家馬德里時也穿過9號球衣，但曼聯的9號球衣同樣已有主人，他不能選擇這個號碼。

C朗在皇馬時曾經穿過9號球衣。（Getty Images）

英國《曼徹斯特晚報》報道，賽例規定球會開季時要為每名球員註冊球衣號碼，之後整季在該球會效力時都要用同一號碼，除非那名球員離隊或者得到英超賽會特許，其他球員才能使用該號碼。故此，除非曼聯如今放棄卡雲尼，否則這季7號球衣的主人都會是卡雲尼。同樣原因，曼聯今季9號球衣已屬安東尼馬迪爾，C朗也不能選9號球衣。

卡雲尼是今季曼聯7號球衣的主人。（Getty Images）

安東尼馬迪爾今季穿上9號球衣。（Getty Images）

C朗不能選7號及9號，還有什麼號碼可以揀？分別有12、15、24、28、30、32、33、35、36、37、38、40或其他更大數值的號碼。在這些號碼中，外界估計C朗最大機會選28號。因為C朗在02/03球季在士砵亭出道時，穿的就是28號球衣。美斯今夏加盟巴黎聖日耳門後，沒有搶走尼馬的10號球衣，也是改穿初出道的30號。

C朗在士砵亭出道時，穿的是28號球衣。（Twitter）

C朗在2003年離開士砵亭、首次加盟曼聯時，也是打算穿28號球衣，但被時任領隊費格遜所阻，費格遜當時叫他穿7號球衣。C朗憶起這件往事時說：「我很驚喜，因為我知道曾經穿起這件7號球衣的，都是偉大的球員。」

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