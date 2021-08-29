阿仙奴大敗｜阿迪達再吞敗冀明天會更好　哥迪奧拿開腔維護舊拍檔

阿仙奴作客以0：5慘敗予曼城，開季三連敗兼未入一球，主帥阿迪達愁眉苦臉，帥位再受動搖。曼城主帥、阿迪達前上司哥迪奧拿，賽後依然維護舊拍檔，他表示阿仙奴陣容不整，更指外界只看重短期目標。



阿仙奴頹勢未止，今仗作客遭曼城狂數5蛋，66年來首度開季三連敗，零進帳兼失9球，暫時在聯賽榜包底。開季首3仗得失球差「-9」，兵工廠是英超史上第2支球隊創下這尷尬紀錄，對上一隊是狼隊，在2003/04球季同樣錄得「-9」，當季狼隊最終以最後一名降班。

阿仙奴十人應戰慘吞曼城5蛋 開季三連敗創尷尬紀錄

比賽戰至末段，不少「阿迷」無癮離場，幸好仍然有一批不離不棄的擁躉，支持到最後一刻。即使兵工廠眾將有多失落，完場後也要向一眾「廠迷」致謝兼致歉。

「心知不妙」四隻字，彷彿出現在阿迪達的臉上，連敗走勢隨時影響帥位，賽後直言「開衰個頭」：「首個失球最失望，我們在初段控制戰局，可惜防守上的失誤，未能阻止根度簡的頭槌。曼城第2個入球亦是犯規在先，及後格列沙加領紅，一切也發生得很快。」

希望在明天，阿迪達希望國際賽日幫幫手，打斷阿仙奴的頹勢：「近三個星期發生太多事情，我們如今在十分困難的位置，希望缺陣球員在國際賽日後復出，其他球員好好休息，以更強的面貌回歸。」

阿迪達愁眉苦臉，臉上盡顯擔憂之情。（路透社）

英超第3輪戰果：

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哥迪奧拿賽後十分謙虛，指阿仙奴有不少骨幹缺陣，加上幸運成份，才成就一場大勝：「球隊在初段不太順遂，在幸運之神眷顧下連入兩球，加上阿仙奴的賓韋特及湯馬士柏迪等球員缺陣，形勢就此不一樣。」

哥帥與阿迪達的關係非比尋常，他今仗領曼城向舊部送上5蛋，賽後立即上演一場「大叔的愛」，「呵番」昔日拍檔，「外界只着重短期戰績，這個做法並不公平。阿迪達知道我深愛着他，他的能力我最清楚，在隊中是個出色的領袖，過往在曼城的貢獻良多，我深信他可以勝任這份工作」。

阿迪達與哥迪奧拿分道揚鑣後，二人感情依然要好。（資料圖片／Getty Images）

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