意甲｜C朗轉會後祖雲達斯即負升班馬　一項數據證不能沒有他

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的轉會風迴路轉，令球迷津津樂道，曼聯球迷迎來英雄回歸當然笑顏逐開；但告別C朗的祖雲達斯，則跌落低谷，在C朗正式轉會後的第一戰，竟在主場敗予升班球隊安玻里。



C朗拿度效力祖雲達斯的3個球季中，一直是隊中的神射手，合共攻入101球，佔了祖雲達斯同期入球數的逾33%，陣中其他前鋒如艾華路莫拉達和保羅戴巴拿等，入球數字往往不及他的一半，在C朗離開後，過於依賴這位葡萄牙前鋒的問題立刻顯露無遺。

C朗拿度在陣之時，一直是祖雲達斯的神射手。（Getty Images）

祖雲達斯昨晚迎來C朗拿度正式轉會後第一場賽事，在主場迎戰今季以意乙冠軍身份升班的安玻里，在21分鐘遭文古素（Leonardo Mancuso）近門一控抽入，打開紀錄；比起安玻里攻勢的銳利，祖雲達斯往往欠缺致命一擊，費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）、文路爾盧卡迪利（Manuel Locatelli）的射門都未能扳平，最終以0：1告負。

費達歷高基艾沙也無法將精彩的個人突破轉化成入球。（Getty Images）

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上季失落意甲冠軍後，祖雲達斯今季的開局也未有轉機，兩戰過後僅1和1負，相比兩戰全勝、分別排在第1及第2位的拉素和國際米蘭，「斑馬兵團」只能居於第13位。主帥艾歷尼坦承C朗離隊是一大打擊：「C朗拿度很擅長入球，他是個很突出的球員，但由這一刻開始我們不能再想有關他的事了，我有一群很出色的球員。」

他又認為Ｃ朗離隊未有令陣中水平下降，「這支祖雲達斯有很多年輕新秀，年輕的球員有時欠缺經驗去應對比賽中的某些時刻，但我們會慢慢找到平衡。我們才合作了一個月，有些人更遲歸隊，我們無法由零開始立刻做到十分滿分，我們需要的是耐性。」

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