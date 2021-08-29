F1．比利時站｜死亡彎道悲劇兩周年再炒車　雨戰排位羅素爆大冷

一級方程式賽車（F1）今周末復賽，來到比利時站，最令人記憶猶新的仍是兩年前一場死亡意外：F2車手安頓曉伯（Anthoine Hubert）命喪於惡名昭彰的紅水彎（Eau Rouge）—Raidillon複合彎。

兩年後在同一彎道，再連日發生嚴重意外，大雨之下，周六晚的F1排位賽也不能倖免，但雨水同時造就爆冷的排位成績。



比利時站起用的史帕—法蘭哥甘斯賽道（Circuit de Spa-Francorchamps）位於山區，天氣變幻莫測，全長7.004公里不單是今季F1最長的賽道、也有最危險路段：出發不久後進入2號至4號彎「紅水彎」及「Raidillon」複合彎，皆因這路段先是一段高速落斜、緊接高速轉左再急上斜右彎，因着極大的高低落差而造成視覺盲點，這裏既出現過最精彩的爬頭、也釀成過致命意外。

今周同樣連日意外，周五晚，先是女子系列賽（W Series）排位賽期間六車相撞，若沒有保護裝置「希盧（Halo）」，或已有車手殞命，幸各人僅輕傷。

周六晚的F1排位賽，已因大雨稍稍延遲，到第三回合（Q3）雨勢加劇，大部份戰車都裝上排水量最高的藍圈濕地車軚，當中麥拿侖車隊的諾里斯（Lando Norris）在暖胎圈（Out Lap）時，已向車隊匯報「賽道滑得車子會飄起」，卻仍決定嘗試全速造快圈（Push Lap）。

最終諾里斯在「意外黑點」——急上斜後在紅水彎頂失控撞上防護欄、再彈回賽道，戰車頭尾盡毀、高速旋轉，直播畫面瞬即切至麥拿侖車房，不再播放事故現場。畫面數分鐘後才切回意外畫面，只見撞脫的車輪、零件和碎片散落賽道，已不成車形的麥拿侖戰車則已靜止，在賽道一側。

圖說諾里斯在「死亡彎道」的意外：

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車手早向賽會投訴路況 華迪爾窩心舉動獲大讚

意外發生同時亦有另一畫面引起觀眾留意，效力Aston Martin的四屆冠軍華迪爾（Sebastian Vettel）在意外發生前30秒，已向車隊表示賽道的情況惡劣得難以作賽，「他們（賽會）應該出示紅旗（暫停賽事）」，但30秒之後諾里斯即發生意外，車隊即向跟在諾里斯後一段距離的華迪爾大喊「紅旗！紅旗！減速！諾里斯在紅水彎撞得很重！小心賽道上有很多碎片！」

華迪爾除立刻減速，亦氣得在無線電不斷「爆粗」：「我不就他X的說了嗎！應該要紅旗！他沒事吧？他沒事吧？」未等到車隊回覆，他已駛至意外現場，靠近諾里斯並豎起姆指，以詢問他是否安好，諾里斯亦終以手勢回應、並透過無線電向車隊稱「我沒事（I am OK）」，同時就自己失誤致炒車道歉，他隨後自行離開戰車、登上醫療車，令觀眾也放下心頭大石。華迪爾的暖心舉動，也獲車迷大讚，他在排位賽後更與賽事總監馬斯會面，表達其意見。

華迪爾對於賽會在惡劣天氣下，仍讓排位賽繼續感到不滿。（Getty Images）

影片：諾里斯的意外與華迪爾後續

兩年前同一位置致命 諾里斯不幸中大幸

事實上，華迪爾如此氣憤絕對有理，先不說前一日女子賽的大型意外，兩年前F2賽事的死亡事故，當時法國車手安頓曉伯正是在同一位置殞命。

該彎道最為人詬病的是緩衝區太窄，車輛一但出意外撞上圍欄，往往會反彈回到賽道之上，安頓曉伯所駕駛的賽車當時正是以橫向方式彈回賽道，因此遭尾隨戰車欄腰撞上（俗稱T-Boned，垂直角度撞擊）最欠缺保護的駕駛艙兩側，隨即喪命。諾里斯該慶幸的是當時他後方沒有其他對手高速接近，否則悲劇隨時重演。

安頓曉伯意外殞命後，每年比利時站均出現令人心痛的畫面：

羅素雨戰中幾近獲頭位 盛傳明年轉戰平治

排位賽Q3因諾里斯的意外暫停近45分鐘之久，但最終結果卻完全值得車迷等待。雨戰之下，威廉士車隊的英國車手羅素（George Russell）一直等到末段賽道狀況大有改善才登場，最終竟以實力較疲弱的威廉士，造出此節第二快的時間，只較紅牛車隊的韋斯達賓（Max Verstappen）慢，更以0.013秒之差擊敗平治車隊的咸美頓（Lewis Hamilton），生涯首次為威廉士取得頭排起步。

2021 F1比利時站排位賽賽果（只列前十）：

第一位：韋斯達賓（紅牛）

第二位：佐治羅素（威廉士）

第三位：咸美頓（平治）

第四位：列卡度（麥拿侖）

第五位：華迪爾（Aston Martin）

第六位：加斯利（艾法托利）

第七位：佩雷斯（紅牛）

第八位：保達斯（平治）——需另罰退五格

第九位：奧干（Alpine）

第十位：諾里斯（麥拿侖）——因戰車損毀需更換部件，要另罰退五格起跑



英國年輕車手羅素爆大冷取得第二位起步。（Getty Images）

盛傳羅素下季將「升班」到平治車隊，取代保達斯（Valtteri Bottas）成為咸美頓隊友，但有趣的是，咸美頓賽後雖大讚羅素總在壓力下有出色發揮，但仍堅持「希望下季車隊保持一樣的陣容」。

保達斯在排位賽只取得第8位，加上在上一站匈牙利站起步時引發大型意外，今站遭罰後5格起步，只能排第13位起跑。平治車隊領隊禾夫（Toto Wolff）也直言已在羅素和保達斯間作選擇，只待公布，不少賽車媒體也認為羅素下季的平治合約已袋袋平安。