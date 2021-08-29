東京殘奧｜阿富汗運動員抵日本　殘奧會代表：見面時所有人都在哭

阿富汗局勢持續混亂，在塔利班佔據首都喀布爾之下，原定出戰東京殘奧的兩名運動員也一度滯留當地。

不過國際殘奧會宣布，兩名運動員歌達達迪（Zakia Khudadadi）和拉蘇里（Hossain Rasouli）已在周六晚（28日）抵達東京，發言人史賓斯（Craig Spence）談及當中細節。



《美聯社》報道，阿富汗的女子跆拳道運動員歌達達迪及男子田徑運動員拉蘇里，成功由喀布爾前往巴黎，休息過後，再乘搭「最高機密」航班抵達東京，通過新冠病毒檢測後，已入住選手村，留日期間無論賽前賽後都不會接受任何採訪。

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歌達達迪是自2004年殘奧以來，首位出戰殘奧的阿富汗女子運動員，她將會在9月2日出戰女子跆拳道44至49公斤級別賽事。至於拉蘇里原定在8月28日出戰男子100米T47級賽事，惟已錯過比賽之下，會轉而加9月3日的男子400米T47級賽事，對他而言，突然「轉項」無疑是一大打擊：「我是個100米短跑手，跑400米會十分疲累。」

國際殘奧會主席柏臣斯（Andrew Parsons）稱，12日前得悉阿富汗殘奧代表團無法前往東京後，即展開「一個大型的全球行動，將他們安全地由阿富汗撤離，轉到巴黎休養，再安全地抵達東京。」

東京殘奧開幕禮上，阿富汗因運動員未能抵達東京而沒有持旗手，改由義工持旗。（Getty Images）

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殘奧會發言人史賓斯未有透露殘奧會如何將兩人由喀布爾輾轉帶到東京，僅稱是「由幾個政府和其他組織協助」，又指今次兩位運動員的情況是殘奧會涉足過「最複雜的情況之一，所以我們能透露的相當有限。在這裏，人命是最重要的，運動員來殘奧不是為了在媒體亮相，而是一圓參加殘奧的夢想。」

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殘奧閉幕後兩人會前往何處，也暫時成謎，被問及他們會否返回巴黎、又會否申請難民資格，史賓斯指會交由兩人自己決定，「我們有責任保護這些運動員，一切要以他們的福祉和心理健康為依歸。」《美聯社》指史賓斯談及與兩位運動員會面之時，數次眼泛淚光，並道：「你可以想像跟他們會面時是何等激動，那時房間裏每個人都在哭。」

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