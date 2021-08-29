電競賽車︱26歲文員成港隊世錦賽代表　心懷職業車手夢：會一直等

「世界很大，見到其他車手很快，我就想追。」

26歲的黃啟軒（Jonathan）周日（29日）以無敵姿態贏出香港區代表選拔賽，明年10月將代表香港遠赴法國參加「2022年國際汽聯世界賽車錦標賽電競盃」。

他正式投入電競賽車訓練只有4年，已成香港甚至亞洲區最強車手之一，依靠的除了是渴望追求更高的野心，更是那個有關職業車手的未圓夢。



幼稚園高班已接觸賽車遊戲，9歲在父親陪同下到昔日屯門跳蚤市場玩小型賽車，Jonathan自小注定跟賽車結緣，惟一切只停留在玩樂層面。直至4年前「GT Sport」遊戲的出現，他終被比賽系統、畫面等吸引，決心投入正式訓練，跟其他車手一較高下。

「見識到世界好大，亞洲區車手也很快，那時候有股競爭的心，見到就想追。」

Jonathan在港隊選拔賽總決賽中，贏得3場冠軍。（HKAA）

亞洲區電競賽車向來是日本天下，2019年Nations Cup系列賽，Jonathan終打破壟斷，成為亞洲區前10選手中唯一非日本代表；也逐漸在大賽中站上頒獎台。背後，就是不斷的學習，「我不斷上網睇日本選手玩，看看如何『做圈』，自己也略懂日文，他們開直播的話，會主動去交流，每月、每周去跟頂級選手比賽，一直維持了數年。」

Jonathan的ID「saika159-」，如今在電競世界已幾乎無人不曉，回歸現實世界，他正職在消防局擔任文員，要待工餘時間才能練習。

為了今日比賽，他3日內訓練了超過2000公里，結果於總決賽4場賽事中奪得3場首名，以54分贏得總冠軍，將獲得代表香港遠赴法國參加「2022年國際汽聯世界賽車錦標賽電競盃」的資格及資助，以及總值超過15000元獎金及獎品。

Jonathan在廿名選手中脫穎而出，贏得港隊資格。（袁志浩攝）

國際汽聯世界賽車錦標賽電競盃香港區代表選拔賽其他得獎者：（按圖放大）

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以前往往只能代表自己出外參賽，而今次他背負的將是全個香港，Jonathan賽後仍覺得，一切很不真實，「從來沒想過，之前只能說：『我來自香港』，但現在代表香港，意義及責任都是兩個層次。」

不過，他慨嘆相比起日本、德國及意大利等強手，自己年紀已算「老」，「他們幾歲便開始訓練，21歲生涯達高峰；香港選手接觸遲、吸收慢，經驗及意識上會輸蝕。」Jonathan希望透過這次比賽引起關注，令更多青少年加入、成長，為香港賽車界帶來突破。

Jonathan明年10月將代表香港到法國參賽。（袁志浩攝）

主辦活動的香港汽車會會長李耀培也認同，他指出即使是職業F1車手，也是從電競賽車訓練而來，期望政府能多鼓勵年青人參與，「這次活動成功舉辦是難能可貴，賽車講求團體精神，維修賽車、選擇車軚等都需要合作，未來希望能在學校推動這運動，讓更多人了解。」

雖然在電競界已所向披靡，但Jonathan仍無緣坐上實體賽車，成為真正的職業車手。「資源跟金錢是很大問題，有時玩卡丁車（小型賽車），就已當作是揸了真車。」可是他從沒放棄這個夢想，「若有贊助，也很想挑戰。可能到50、60歲，我都會向這個夢進發，等機會吧。」