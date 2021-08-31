東京殘奧｜梁育榮最後一擊失敗　準決賽告負明早鬥中國選手爭銅牌

港隊繼續衝擊東京殘奧另一獎牌，衛冕硬地滾球BC4級別個人賽的梁育榮8強大勝斯洛伐克選手，將與上屆銅牌得主的泰國選手爭入決賽。

另外，兩名女將楊曉林與劉慧茵同樣8強止步。



港隊殘奧獎牌希望之一﹑里約奧運硬地滾球金牌得主梁育榮，在BC4級別混合個人賽力爭衛冕，小組賽以兩勝一負順利晉級，8強與斯洛伐克選手Michaela BALCOVA，未受太大壓力，結果以8：0大破對手晉級。

梁育榮大破斯洛伐克對手，殺入4強。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

下午舉行的準決賽，梁育榮與泰國選手Pornchok LARPYEN爭入決賽，是里約奧運的4強戰翻版，當時梁育榮以7：4力克對手晉級。梁育榮第一局先取3分，但Pornchok LARPYEN在第二局一口氣取下4分，再於第三局取1分，令梁育榮落後3:5，陷入劣勢。

雙方在第四局戰至最後一球，梁育榮有機會把作為定點的白球打出界，藉此連取3分，絕地反勝。可惜，梁育榮打中白球，但未能把白球撞出界。第4局由Pornchok LARPYEN再取一分，梁育榮負3:6，宣布衛冕失敗。他將於明早8:30，與中國隊鄭遠森爭奪銅牌。

梁育榮賽後認為心理質素影響發揮，尤其第二局頗為緊張，變得「手緊，個波去唔到想去嘅地方」。同時，他認為泰國對手有備而來，「苦練過『啄波』，運用得好好」。他表示個人賽入四強已達成基本目標，並把寄望放在雙人賽，「希望與劉慧茵、黃君恒一起爭取獎牌，畢竟已等了幾屆」。

梁育榮及後未能再晉一級，進入銅牌戰。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

另外，同樣出戰BC4級別個人賽的劉慧茵，8強以1：4不敵上屆銀牌得主Samuel ANDREJCIK出局；參加BC2級別硬地滾球個人賽的楊曉林，則以5：6力戰不敵巴西選手，無緣4強。