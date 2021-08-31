足球轉會｜皇馬兩出價購麥巴比遭拒　變陣急簽18歲中場新星

今夏轉會窗，幾乎是史上最精彩一回，如果麥巴比落實轉投西甲班霸皇家馬德里，「幾乎」可以變成「肯定」。

可惜，「花生價格」急升之際，皇馬決定轉移目標。

轉會窗尚餘一天，市場指皇馬已放棄收購麥巴比。大鑼大鼓豈能空手而回，消息指馬皇馬仍有「壓哨」一簽，目標瞄準更年青的法國中場天才卡馬雲加。



轉會窗臨近關閉，愈來愈精彩。當世兩大球王美斯及C朗拿度，分別找到新東家之後，法國世界盃得主麥巴比的去向，亦惹人關注。他與巴黎聖日耳門（PSG）餘下一年合約，早已再表明有意外闖，遲遲不肯續約。

足球轉會｜美斯加盟PSG簽約兩年 展開職業生涯新章

正選上陣梅開二度，PSG豪華陣容，看來至少維持半季。（美聯社）

PSG剛仗焦點全在美斯身上（按圖放大）

+ 2

皇馬在上周後期出手，提出以1.6億歐元收購這名世界盃得主被拒，及後第二次出價增至1.8億歐元，仍遭回絕。PSG體育總監李安納度更「攤開嚟講」，坦言知道麥巴比有離心，希望令他回心轉意，強調皇馬的開價「遠低於我們付出的金額」；麥巴比亦承諾不會免費離隊。周日PSG在法甲作客蘭斯，除了是球王美斯地標戰，另一焦點落在麥巴比身上。麥巴比正選出擊，更包辦兩個入球，助PSG輕勝2:0。

C朗回歸曼聯｜解構戲劇性轉會內幕 曼聯球迷一日內由失望到狂喜

卡馬雲加的機動力出眾，視野廣闊加上出色傳送，成為法國新一代中場。（Getty Images）

麥巴比如常入球，似乎發出訊號，離隊不急於一時，或是皇馬未能打動PSG。皇馬亦已在轉會市場另覓對象，向球壇另一矚目新星埋手。消息指皇馬已與法甲雷恩達成協議，羅致18歲中場卡馬雲加（Eduardo CAMAVINGA）。精於轉會消息的意大利記者Fabrizio Romano今早指，皇馬將於3100萬歐元轉會費及附加條款，收購該名法國新晉國腳，卡馬雲加將於今日接受體測。卡馬雲加與雷恩的合約尚餘一年，預計簽約5年至2026年。

足球轉會︱最後衝刺豪門齊按加速掣 祖記羅馬阿仙奴齊掃貨

卡馬雲加成為歐洲球壇其中一顆矚目新星。（twitter@Camavinga）

卡馬雲加司職中場中路，身高1米82，慣常墮後控球，控球及護球能力出眾外，傳送能力出色。他從雷恩的青訓系統成長，2018-19年球季出道，接下來的一季已成為主力，更助球隊在因為新冠肺炎疫情而提早完結的法甲賽季得到季軍，史上首次打入歐聯分組賽。去年9月獲迪甘斯補選入法國國家隊，在歐國聯賽事首次上陣。新星備受注目，大會密切注意，卡馬雲加曾經傳出有機會轉投曼聯。

閂窗前英超隊最後衝刺 列斯入曼聯快翼 卡巴克回英倫

卡馬雲加未亮相國際大賽，國家隊已上陣3場，射入1球。（Getty Images）

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇