足球轉會｜最強妖人卡馬雲加投皇馬　PSG簽左閘新星覓得最後拼圖

歐洲足球轉會窗煞科日，兩位在遊戲中的「妖人」新星轉投班霸！與雷恩尚餘一年合約的18歲法國中場卡馬雲加（Eduardo Camavinga），選擇了加盟皇家馬德里；至於士砵亭的19歲左閘紐奴文迪斯（Nuno Mendes）以先借後買的方式轉投巴黎聖日耳門，成為PSG星級11人的最後拼圖。



《FM2021》中的卡馬雲加。（網上圖片）

在足球遊戲《FM 2021》的高潛妖人卡馬雲加在現實中轉會，由法甲的雷恩轉投西甲的皇馬，簽約6年。18歲的卡馬雲加本身與雷恩只餘一年合約，他不欲續約；為了避免他在明夏自由身離隊，雷恩決定在今夏轉會窗最後一日，將他賣給皇馬，據報轉會費高達4000萬歐元。

卡馬雲加分享了加盟皇馬的海報。（卡馬雲加Twitter）

卡馬雲加近兩年急速冒起，2019年4月以16歲4個月以齡為雷恩披甲，成為雷恩史上最年輕登場的球員。他很快證明自己的實力，站穩正選，近兩年聯賽上陣約60次。

去年9月，他為法國大國腳在歐國聯上陣對克羅地亞，成為法國自1914年以來最年輕的大國腳，他更在一個月後對烏克蘭的友賽入球。

皇馬兩出價購麥巴比遭拒 變陣急簽18歲中場新星

卡馬雲加的機動力出眾，視野廣闊加上出色傳送，成為法國新一代中場。（Getty Images）

卡馬雲加今夏與多間歐洲豪門拉上關係，最終選擇了皇馬，成為皇馬今夏第二位重要新兵，他們之前簽入了自由身的後衛阿拉巴。皇馬本來還想收購PSG前鋒基利安麥巴比，但出價遭拒絕。有報道指，皇馬對麥巴比的最後出價高達2.2億歐元，但PSG不為所動。

基沙文離開巴塞重投舊會 車路士最後一日獲馬體會中場

【轉會窗煞科日重要交易一覽】

+ 14

法甲豪門PSG今夏大展拳腳，原來以為他們簽入美斯後便收手，怎料在轉會窗關上前一日，以先借後買的方式，從葡超的士砵亭收購另一位遊戲妖人紐奴文迪斯，作為他們星級11人的最後拼圖。

葡萄牙國腳紐奴文迪斯（右）在轉會窗關上前加盟PSG。（Getty Images）

19歲的紐奴文迪斯司職左閘，是士砵亭上季聯賽冠軍功臣，並且已經入選葡萄牙大國腳，有份入選歐國盃大軍。據報，PSG先行支付租借費700萬歐元，並有權以4000萬歐元買斷紐奴文迪斯。

紐奴文迪斯是《FM 2021》的妖人。（網上圖片）

PSG今夏簽入前鋒美斯、中場韋拿杜姆、右閘夏基美、中堅沙治奧拉莫斯、門將基安盧基當拿隆馬，加上本身的球星尼馬、迪馬利亞、麥巴比、馬高華拉堤，星光熠熠。看PSG的最佳11人，實力較弱的一環恐怕是左閘艾度迪亞路，如今得紐奴文迪斯加盟，令PSG的陣容更加完美。

【紐奴文迪斯加盟前，PSG高薪球員一覽（只列周薪10萬鎊以上）】

+ 11

👇點圖睇：今夏早前已落實的重要轉會👇