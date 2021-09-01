足球轉會｜阿仙奴壓哨再簽日本守將　聯賽包尾買人開支創歷史新高

在英超積分榜包尾的阿仙奴，成為今夏轉會支出最高的英超球隊。他們在轉會窗煞科日繼續出手，從博洛尼亞收購日本後衛富安健洋。22歲的富安健洋成為兵工廠今夏第6名新兵。



【富安健洋向廠迷問好片段】

Hi Tomi! 👋



💬 "I promise you I will give everything to contribute to the team. I'm looking forward to seeing you in the stadium."



It's time for a message from our latest signing... 🤳 pic.twitter.com/p22bQhs0q5 — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2021

英超開季3戰全敗失9球的阿仙奴，在轉會窗關上前再出手，以1600萬鎊由博洛尼亞收購日本後衛富安健洋，他將會穿上18號球衣。

他可以司職右閘及中堅，與阿仙奴簽約4年。富安健洋今夏最初傳出加盟熱刺，想不到最後是轉投另一支北倫敦球會阿仙奴，他說：「我向你們承諾，全力以赴，貢獻球隊，期待到球場與大家見面。」

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【轉會窗煞科日重要交易一覽】

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阿仙奴今季用過薛迪索拉斯及哥林張伯斯打右閘，但都難逃輸波的厄運，先後不敵賓福特、車路士及曼城，未知富安健洋能否加強球隊的防守力；此外隊中的西班牙守將比利連就被外借到貝迪斯。阿仙奴今季英超暫得0分，沒有入球，排名榜尾。

阿仙奴踢完3輪後，暫時0分0入球包尾。（英超官網截圖）

成績包尾，但開支居首，阿仙奴是今夏轉會開支最多的英超球隊，亦創隊史的開支紀錄。他們的六大收購，包括中場馬田奧迪加特（3000萬鎊）、森比盧干加（1500萬鎊）、後衛賓韋特（5000萬鎊）、紐奴泰華利斯（800萬鎊）、富安健洋（1600萬鎊）以及門將蘭斯達爾（2400萬鎊），已經總值1.43億鎊。

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