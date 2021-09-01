足球熱話︱紐卡素簽《一球成名》主角「真身」　增兵宣傳一舉兩得

英超球會紐卡素今夏轉會窗「交投淡靜」，僅從阿仙奴羅致中場韋洛克（Joe Willock）。

直至轉會窗最後一日，喜鵲再公布一單交易，雖然並非牽涉什麼高價球星，但成功吸引球迷目光，成為網上熱話。



這位「喜鵲」新兵叫梅約斯（Santiago Muñóz），是墨西哥U23國家隊前鋒，國籍不單跟2005年足球電影《一球成名》（Goal！）中加盟紐卡素的男主角相同，就連名字也跟戲中人Santiago Muñez只差一個字母，猶如令預言成真。

The big screen ➡️ Reality 👀



2005: In the movie "Goal", Mexican star Santiago Muñez is signed by @NUFC 🎥



2021: Mexican talent Santiago Muñoz joins Newcastle United from @ClubSantosEn! 🔥 pic.twitter.com/nepDuqoEWL — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 31, 2021

這套電影講述一位從墨西哥偷渡到美國的少年，為追逐足球夢而辛勤打工，終被球探發掘加盟紐卡素。

他在對富咸的英超「地標戰」中博得12碼助球隊贏波，並在煞科日射入妙絕罰球、幫紐卡素擊敗利物浦取得歐聯資格。男主角Santiago Muñez之後轉投皇家馬德里，並於歐聯決賽中帶領球隊在落後阿仙奴兩球下反勝，高舉獎盃。

電影《一球成名》戲中主角Santiago Muñez正是加盟紐卡素，憑表現終轉投皇馬，贏得歐聯冠軍。（IMDb）

球迷唔收貨 「只是公關技倆」

然而現實肯定無法如電影一樣：富咸目前正在踢英冠，利物浦實力大增，阿仙奴則淪落至難與歐聯扯上關係。

剛加盟紐記的梅約斯，身世也比男主角好得多，19歲的他上季效力墨超拿根亞，初戰職業舞台即在13場內錄得3入球3助攻。在國家隊層面，梅約斯更在2019年 U17美洲金盃射入5球，助墨西哥贏得冠軍；他同是U17世界盃亞軍隊成員。

梅約斯上季效力墨超拿根亞，表現不錯。（Getty Images）

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不過喜鵲球迷似乎對收購不太滿意，皆因球隊僅借用梅約斯18個月，雖設有買斷條款，但球會聲明稱他是加盟紐卡素青年軍，相信在一隊上陣機會不高。紐卡素在社交網站公布消息時，特別用上《一球成名》的電影口號「The Dream Begins」，令球迷感到這宗轉會目的只是宣傳而已，並非真的志在增兵。

有球迷在網上寫道：「這是公關技倆，旨在分散球迷及傳媒注意力，不去留意球隊慘不忍睹的轉會窗。」也有人批評：「很難相信當球隊在水深火熱中，球會仍只顧人氣去簽這種球員。」

【轉會窗煞科日重要交易一覽】

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