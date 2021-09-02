東京殘奧浪漫時刻｜視障跑手初賽出局　領跑員跪地求婚感人催淚

200米賽道的終點，是他們人生的新起點。

他不但陪你跑過比賽，還希望與你攜手走到最後。

東京殘奧最浪漫動人的一刻，田徑女子T11級200米初賽，佛得角（Cape Verde）的視障選手佩莉娜施美度（Keula Nidreia Pereira Semedo）衝線後，雖然成績未能晉級，但領跑員華特維加（Manuel Antonio Vaz da Veiga）跪地向她求婚。



今早（2日）殘奧田徑賽場，女子T11級200米初賽，居於葡萄牙里斯本的佛得角視障跑手佩莉娜施美度，出戰第4組，排第1線道出賽。

雖然32歲的佩莉娜施美度跑得慢，逐漸被其他3位選手拋離，但都刷新今季個人最佳時間，以33.04秒衝線。儘管她得第4名，未能晉級準決賽，但短暫的失望過後，她成為這場比賽的主角。

華特維加向佩莉娜施美度求婚。（網上截圖）

【攝影師拍低了這個甜蜜時刻（按圖放大）】

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她的領跑員華特維加賽後單膝跪在跑道上，捉住她的手，向她求婚。佩莉娜施美度既驚喜，又激動，答應了求婚。華特維加拿出戒指，再為她戴上。其他跑手及領跑員圍在兩人身邊，為他們鼓掌。佩莉娜施美度及華特維加相擁，手拖手離開。

殘奧的官方Twitter也分享了求婚的片段，祝願兩人一生永相伴，大量網民留言祝賀兩人。