東京殘奧浪漫時刻｜視障跑手初賽出局　領跑員跪地求婚感人催淚

200米賽道的終點，是他們人生的新起點。
他不但陪你跑過比賽，還希望與你攜手走到最後。
東京殘奧最浪漫動人的一刻，田徑女子T11級200米初賽，佛得角（Cape Verde）的視障選手佩莉娜施美度（Keula Nidreia Pereira Semedo）衝線後，雖然成績未能晉級，但領跑員華特維加（Manuel Antonio Vaz da Veiga）跪地向她求婚。
今早（2日）殘奧田徑賽場，女子T11級200米初賽，居於葡萄牙里斯本的佛得角視障跑手佩莉娜施美度，出戰第4組，排第1線道出賽。
雖然32歲的佩莉娜施美度跑得慢，逐漸被其他3位選手拋離，但都刷新今季個人最佳時間，以33.04秒衝線。儘管她得第4名，未能晉級準決賽，但短暫的失望過後，她成為這場比賽的主角。
【攝影師拍低了這個甜蜜時刻（按圖放大）】
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她的領跑員華特維加賽後單膝跪在跑道上，捉住她的手，向她求婚。佩莉娜施美度既驚喜，又激動，答應了求婚。華特維加拿出戒指，再為她戴上。其他跑手及領跑員圍在兩人身邊，為他們鼓掌。佩莉娜施美度及華特維加相擁，手拖手離開。
殘奧的官方Twitter也分享了求婚的片段，祝願兩人一生永相伴，大量網民留言祝賀兩人。
#Paralympics proposal alert 🥺— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021
Manuel Antonio Vaz da Veiga, guide to Keula Nidreia Pereira Semedo, popped the question after the women's T11 200m heats
May the two of them run together for life! ❤️#Tokyo2020 #ParaAthletics pic.twitter.com/BYfWVwtwYm