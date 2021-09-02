東京殘奧｜陳睿琳100米背泳決賽無緣獎牌　奧運初體驗獲益良多

香港泳手陳睿琳出戰個人最後一項賽事，在女子S14級100米背泳初賽以第6名晉級，並在決賽以第6名完賽。



年僅17歲的香港游泳女將陳睿琳，今屆東京殘奧參加5個個人及1個接力項目，由開幕第2日游到今日（2日），曾經在S14級別女子100米蝶泳決賽奪得「梗頸四」，與獎牌擦身而過。

陳睿琳蝶泳決賽後半段發力 僅輸0.15秒未能躋身三甲

陳睿琳今日出戰今屆殘奧最後一個項目，出戰女子S14級100米背泳，初賽第一組游出1分12.57秒，小組第3名完成，以總成績第6名躋身決賽，將在下午17：10爭奪獎牌。

在第7泳線出戰的陳睿琳，在決賽游出1分12.49秒，未能打破個人最佳的1分10.64秒，以第6名完成賽事，無緣獎牌。

陳睿琳決賽以第6名完成，結束今屆奧運之旅。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

陳睿琳賽後直言頭50米表現不俗，在最後50米的節奏上更有改進的空間，而可以與偶像﹑來自英國的Jessica-Jane Applegate同場交手，感覺既緊張又興奮。

首度參與奧運即打入兩項決賽，無緣獎牌，難免失望，尤其是在主項100米蝶泳獲得「梗頸四」，但睿琳依然獲益良多，「畢竟自己也是首次參加奧運，加上疫情未有太多比賽，心態上未能調整至最佳狀態。當我完成100蝶後，我感到頗為失望，幸好教練指我有不少進步空間，相信自己未來可以繼續進步。」睿琳希望今屆奧運的經驗，可以助她在未來賽事有更好的發揮。

陳睿琳繼蝶泳後，再度躋身決賽。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

另外，出戰相同項目的男泳手許家俊，在初賽游出1分02.74秒，總成績排第11名，無緣決賽。這名20歲的港將賽後接受香港電台訪問，直言首戰奧運感到十分興奮，事關難得與各地的強手交流，是個大開眼界的好機會。

許家俊出戰男子100米背泳，可惜未能打入決賽。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）