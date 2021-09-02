英超｜曼城球星文迪再申請保釋遭拒　以為被囚VIP牢房原來聽錯

曼城的法國後衛班捷文文迪（Benjamin Mendy）被控4項強姦及1項性侵罪，還柙候審，他在周三再申請保釋遭拒。

英國《太陽報》披露，文迪初入監房時出現了一個小誤會，他一時聽錯，以為自己是名人，可以入住VIP牢房，但原來當局是安排他進入VP的牢房。VP是指易受襲擊的囚犯（vulnerable prisoner），因為他被指控性罪行，容易被其他囚犯仇視及攻擊。



文迪上周應訊，被法庭下令還柙候審，他在周三再申請保釋遭拒，他會在9月10日出席下次聆訊。

《太陽報》消息指，文迪的家人十分失望，他們聘請了昂貴的律師團隊，原本期望文迪可以在嚴格的保釋條件下獲准回家。

英超曼城球星再爆性醜聞 班捷文文迪涉四宗強姦被捕

上周聆訊後，文迪由囚車押送到監房。（Getty Images）

《太陽報》消息透露，當27歲的文迪被送入監牢時，被告知會進入VP的牢房，但文迪就聽錯是VIP。消息稱：「可能他是法國人，英語不太好，他誤解了對方的說話，他以為會到用來囚禁名人的VIP牢房。當他看到牢房，還見到與其他同一囚室的人時，才猛然醒覺。他不太高興，這是一次當頭棒喝的經歷。」

VP是指易受襲擊的囚犯（vulnerable prisoner），通常包括涉及性罪行的罪犯，當局要避免他們與其他大部分囚犯接觸，因為這類罪犯不受歡迎，有機會被其他囚犯針對及襲擊。

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