世盃外｜中國12強出師不利慘負澳洲　李鐵惹質疑兩歸化兵坐足全場

世界盃亞洲區外圍賽第三圈12強賽昨晚起展開首天賽事，冷門連場，東亞球隊近乎「全滅」。日本竟在主場被阿曼絕殺，韓國在主場亦悶和伊拉克。

相比之下，中國在中立場淨吞澳洲3蛋，似乎不太意外；中國球迷對於國足發揮與結果，亦未感意外。全場近乎「冇腳好波」，無一次攻門中目標，難怪「識睇一定睇留言」。



中國在卡塔爾首都多哈迎戰澳洲，未有盡出所有歸化兵任正選，只有箭頭艾克森（前稱艾傑臣）及後衛蔣光太（前稱泰亞斯布朗寧）上陣，阿蘭（前譯阿倫杜格拉斯）及洛國富（前稱阿洛伊斯奧）均列後備，最終未有出場。澳洲以外流球員為骨幹，大軍中唯一澳職聯球員賴恩格蘭（Rhyan GRANT），今仗正選上陣。

艾克森（左）為其中一名歸化兵，但表現乏善可陳。（Getty Images）

球賽在上半場中段大局已定，中國隊在24分鐘起，3分鐘內連失兩球，全與蔣光太有關。澳洲先由阿維馬比（Awer Mabil）引發門前混亂，蔣光太欲插水式頂走傳中球，被馬比快一步遞高腳篤入。未料26分鐘，馬田保爾（Martin BOYLE）推至禁區頂，在蔣光太面前起腳射地波入網，令中國迅速落後兩球。

馬比（左）今戰射入一球，為中國後防風聲鶴唳。（美聯社）

下半場70分鐘，米歇爾杜基（Mitchell DUKE）門前執雞，中國落後0：3，整個下半場僅得艾克森的自由球射門，總計全場8次攻門，無一中框，輸得難看。

中國爭取出線，首場之後率先響警號。（Getty Images）

中國球圈賽後質疑主帥李鐵，不盡遣歸化球員，難以對抗身體質素優勝的澳洲。觀看網民的留言，不乏揶揄，「不是有一樣領先的數據嗎？黃牌數量領先」。除了質疑，不少顯出「無期望，無失望」：

還是中國隊最穩定，發揮和結果從來不會讓人意外 網民

為什麼不用規劃球員（指歸化兵），你不用你規劃來幹嘛選進國家隊？ 網民

從數據看，國足的犯規數量少於澳洲，給點讚。文明踢球，不暴力爭搶，友誼第一，比賽文明。 網民

李鐵的調動惹人詬病。（Getty Images）

+ 2

中國賽後在B組包尾，將於下周二（7日）在多哈上演第二場，對手是另一支出線熱門日本。但這支世界排名24的「亞洲一哥」，昨晚同樣落筆打三更，主場迎戰79位的阿曼，9次射門不僅較對手少3次，威脅亦較低。阿曼的阿爾沙比在88分鐘入楔，快植田直通一步，接應撞入，一箭定江山。日本在上屆世界盃12強賽，首戰同樣落敗，最終出線。

日本球員的級數遠勝阿曼，無助扭轉結果。（Getty Images）

B組之中，三支東亞球隊在首戰同告負。越南在中立場對沙特阿拉伯，3分鐘先開記錄，但下半場反負1：3，其中兩個失球來自12碼。而A組唯一東亞球隊韓國，有孫興慜、黃義助等旅歐球星坐鎮，只能與伊拉克打和0：0。同組阿聯酋與黎巴嫩亦兩無記錄。伊朗則以1：0挫敘利亞而排榜首，

韓國縱有孫興慜（左）壓陣，未能旗開得勝。（Getty Images）

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