東京殘奧｜梁育榮雙人賽贏泰國復仇　何宛淇謝德樺險挫澳洲闖4強

香港在硬地滾球雙人賽的勝利一場接一場，港隊在BC4及BC3兩個級別都打入4強。由劉慧茵、梁育榮及黃君恒組成的港隊，在BC4級分組賽4戰全勝，將會在周六早上4強面對葡萄牙。

BC3方面，由何宛淇、謝德樺及廖詠彤組成的港隊，就在下午最後一場分組賽對澳洲，激戰至附加局，險挫對手，亦取得小組首名入4強，會在周六早上跟韓國爭入決賽。



被列入BC3級B組的港隊，在最後一場分組賽面對澳洲，需要擊敗對手才能晉級。港隊派出何宛淇及謝德樺出戰，首局領先1：0。在第二局，港隊及澳洲各得1分，港隊仍然領先2：1。不過，第三局形勢逆轉，澳洲贏得兩分，港隊變成落後2：3。

【何宛淇及謝德樺今日比賽相片】

第四局背水一戰，港隊取得1分，與澳洲打成3：3，要以附加局分勝負。澳洲首先打完6球，港隊掌握主動權，取得關鍵一分，贏1：0取勝。港隊在BC3級B組以3勝1負的成績排榜首，晉級4強。何宛淇、謝德樺及廖詠彤會在香港時間周六早上8時半出戰4強，與韓國爭入決賽。

【何宛淇及謝德樺日前比賽相片】

+ 1

何宛淇賽後很激動，她說：「非常興奮，這是一大突破，希望有更大的突破，回報香港市民。」今屆4場分組賽，BC3級的港隊有兩場都打到附加局贏波。何宛淇表示，今場去到附加局仍充滿信心，「有信心的，始終大家實力好接近，希望打好每一球，發揮到最好」。她續說：「絕對很激動，5年了！我們等了這個比賽5年，好激動。」

BC4級雙人賽：劉慧茵、梁育榮及黃君恒入4強

至於在BC4級方面，港隊亦以小組首名晉級4強。由劉慧茵、梁育榮及黃君恒組成的港隊，4戰全勝，包括最後一場以5：1輕取泰國。泰國其中一名隊員Pornchok Larpyen正是在個人賽4強淘汰梁育榮的選手，阿榮表示「叫做報仇成功」，可以推動他在下場打得更好。對於今日分組賽繼續連勝，另一位隊員劉慧茵表示這是「正常發揮」。

【劉慧茵、梁育榮今日比賽相片】

談到周六的4強，梁育榮表示會慢慢打，不會給自己太大壓力。在香港時間周六早上8時半，梁育榮等會出戰BC4級4強，跟葡萄牙爭入決賽。