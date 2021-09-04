東京殘奧｜陳浩源再負韓國宿敵　「林丹夢碎」周日爭銅牌埋齋

對於香港殘奧羽毛球好手而言陳浩源，東京殘奧是他一圓「林丹夢」的最後機會。今天男子羽毛球WH2級別4強，好比一場早來的決賽；面對最強宿敵、韓國的金正俊，陳浩源以局數1：2落敗，無緣金牌，明日（9月5日）將角逐銅牌戰。在他眼中，他與金正俊好比羽壇傳奇林丹與李宗偉，對賽落敗較多的陳浩源力爭成為輪椅羽球的「林丹」，可惜今次未能圓夢。



陳浩源再戰勁敵。圖為早前賽事的相片。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

36歲的陳浩源，2008年北上深圳工作，坐着朋友車時遇上交通意外，左腿截肢，但他反而因此成為輪椅羽毛球運動員，意外後翌年加入港隊，因為輪椅羽毛球成為今屆東京殘奧項目，陳浩源因此第一次踏上奧運舞台。

陳浩源與韓國的43歲球手金正俊絕對是羽壇宿敵。金近年雄踞世界排名第一，也是4屆世錦冠軍兼2018亞殘運金牌得主，陳浩源於亞殘運及2019世錦賽摘下銀牌，正是於決賽敗給金正俊。陳浩源賽前說，他與金正俊好比林丹與李宗偉這雙羽壇傳奇，他希望藉今次殘奧戰勝宿敵，擺脫「李宗偉宿命」，成為輪椅羽毛球的「林丹」。

陳浩源戰至右手抽筋。圖為早前賽事的相片。（資料圖片／由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

今屆東京殘奧，陳浩源原本預計小組賽全勝直入4強，惟第2戰不敵日本的梶原大暉，次名出線8強後再晉級今日的準決賽，正好遇上金正俊，好比一場早來的決賽。面對宿敵，陳浩源一開賽就主動搶攻，以21：15先取第一局。第二局，金正俊傾力反撲，陳浩源卻打得較急，戰至中段更連番失誤，被金正俊以一段4：0攻勢拉開比分，終以15：21失掉第二局。

決勝局，金正俊甫開局繼續主動，陳浩源一直落後，以8：11進入中段休息。戰至8：13，陳浩源右手出了問題，需要暫停賽事於場邊即時治療，重新作賽後表現「跌watt」，最終以15：21不敵，輸局數1：2，無緣決賽，明日將於銅牌戰力爭為港隊以獎牌「埋齋」。